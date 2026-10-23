Meu parceiro tem um fetiche. Preciso experimentar para agradá-lo?

Sabemos que curiosidade é diferente de obrigação, assim é a fantasia em relação ao fetiche. A pessoa pode sonhar, desejar ludicamente, fantasiar por exemplo uma relação sexual a três e não querer levar isso para a realidade, então não configura fetiche.



O fetiche quando compartilhado envolve negociação, e não uma lista de exigências a serem cumpridas. Uma pessoa pode sentir curiosidade, ter fantasias por determinada prática, precisar de tempo para pensar ou simplesmente não desejar experimentá-la. Todas essas respostas merecem respeito.



A Organização Mundial da Saúde associa a saúde sexual ao bem-estar físico, emocional, mental e social, destacando a importância de relações respeitosas e de experiências sexuais livres de coerção, discriminação e violência.



Um ponto importante a destacar é que “Agradar” pode se transformar em pressão e colocar toda uma relação em risco, principalmente se ambos ou um parceiro faz para evitar uma discussão, impedir uma traição ou provar amor. É um comportamentos realizado por medo das consequências da não realização e passa a determinar a decisão sexual, vale observar essa dinâmica do relacionamento.





Frases como “se você me amasse, faria isso” ou ameaças de buscar outra pessoa caso o pedido seja recusado transformam uma conversa sobre desejo em pressão. Nesses casos, o problema não está necessariamente no fetiche, mas na maneira como ele é apresentado e negociado.



Uma conversa saudável permite que ambos expressem vontades, receios e limites sem chantagem ou punição emocional. Também permite que o casal descubra que seus desejos não são idênticos — e que essa diferença não precisa representar uma ameaça à relação.



O primeiro passo para conversar sobre fetiche com a parceria é escolher um momento tranquilo, fora da situação sexual, para falar sobre o assunto. Perguntar o que aquela fantasia significa para ele ou ela e como pode ajudar a compreender seu interesse sem presumir que exista uma única explicação psicológica para ele.