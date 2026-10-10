O fim da pressa: como as preliminares podem transformar a vida íntima do casal

A proposta não é substituir um roteiro por outro, mas ampliar as possibilidades. O sexo não precisa seguir uma sequência predeterminada, e o orgasmo não deve ser encarado como a única medida de sucesso de um encontro íntimo.





Para entender como as pessoas enxergam isso, perguntei aos meus seguidores do Instagram o que é preliminares para eles: e a resposta foi de beijos e carícias antes do ato a tudo que estimula. Alguns foram mais detalhistas com foco no oral em partes íntimas e outros relataram a importância da conexão construída durante o dia.





“Uma boa conversa pela manhã, um mimo durante o dia, à noite um jantar. O restante é consequência”, escreveu um dos seguidores. Outro destacou que as preliminares podem começar nas primeiras horas do dia: “Desde o bom dia, não é apenas um ato sexual, mas uma forma de amar antes do sexo em si”. Para alguns casais, a antecipação, a atenção e a demonstração de afeto fazem parte da construção do clima de intimidade.





Embora essas manifestações nas redes sociais não representem necessariamente a experiência de todos os casais, elas ajudam a ilustrar uma questão importante: o desejo não está restrito ao quarto. Ele também pode ser influenciado pela qualidade da convivência, pela forma como os parceiros se tratam e pelo espaço que encontram para expressar suas vontades.





É importante destacar que o desejo nem sempre aparece de forma espontânea e precisamos entender como isso funciona - desejo espontâneo e desejo responsivo.





O desejo espontâneo é aquele que surge aparentemente sem um estímulo imediato como no início das relações onde a novidade e a paixão despertam o desejo. Já o desejo responsivo pode aparecer ou aumentar durante uma experiência agradável, como um beijo, uma carícia ou um momento de intimidade, ou seja ele precisa ser trabalhado para aparecer.





Isso significa que algumas pessoas não começam o encontro sexual sentindo uma vontade intensa, mas podem experimentar o desejo à medida que se envolvem em estímulos prazerosos. Estímulos esses que chamamos aqui de preliminares.





A comunicação é uma “preliminar” muito poderosa. Falar sobre a sexualidade ainda pode ser desconfortável para muitos casais. Expressar preferências, pedir um toque diferente ou dizer que determinada prática não está proporcionando prazer exige abertura e confiança.





Entretanto, a comunicação sexual é uma das dimensões importantes para compreender a satisfação nos relacionamentos. Uma meta-análise publicada no Journal of Family Psychology, em 2022, reuniu 93 estudos e dados de 38.499 pessoas que estavam em relacionamentos.





Os pesquisadores encontraram uma associação positiva entre comunicação sexual, satisfação sexual e satisfação com o relacionamento. A qualidade da comunicação apresentou associações mais fortes com esses resultados do que simplesmente conversar com maior frequência. Meta-análise sobre comunicação e satisfação sexual.





Isso sugere que não basta falar sobre sexo: também importa como o casal conversa. Diálogos sem acusações, escuta atenta e respeito aos limites podem ajudar os parceiros a compreender melhor suas necessidades e expectativas. Em vez de perguntar apenas se o outro gostou, vale explorar questões como: “O que faz você se sentir mais à vontade?”, “Que tipo de toque você prefere?” ou “Existe algo que gostaria de experimentar comigo?”. Essas conversas podem acontecer fora do momento sexual, quando ambos estiverem confortáveis para falar.