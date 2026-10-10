São Mateus abre licitação de R$ 32 milhões para nova captação de água

A Prefeitura de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, abriu uma licitação para construir um novo ponto de captação de água na região do Bamburral. O investimento previsto é de R$ 32 milhões para ampliar e modernizar o sistema de abastecimento do município. A licitação foi lançada na quarta-feira (7).
De acordo com a Prefeitura, o novo ponto de captação será instalado cerca de 8 quilômetros acima do atual, em uma área menos sujeita à influência da cunha salina. O fenômeno ocorre quando a água salgada, mais densa, avança por baixo da água doce em regiões costeiras e estuários.
A nova estrutura terá capacidade de captar 12 mil litros de água por minuto. Segundo a administração municipal, o objetivo é reforçar o abastecimento, principalmente durante os períodos de estiagem.
A Estação de Tratamento de Água do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de São Mateus também passa por obras de reforma e modernização. Os trabalhos incluem intervenções em todas as etapas do tratamento e a instalação de novas estruturas e equipamentos.
Segundo a prefeitura, as obras vão ampliar a capacidade de tratamento, melhorar a qualidade da água e reduzir o desperdício, além do consumo de produtos químicos e de energia.
O município também prevê ampliar a captação de água subterrânea com a perfuração de 15 poços. Cinco deles integram a primeira etapa do projeto e poderão atingir até 250 metros de profundidade. A quantidade de água fornecida por cada poço dependerá das condições encontradas durante a perfuração.