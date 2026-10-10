AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Água salgada

São Mateus abre licitação de R$ 32 milhões para nova captação de água

Estrutura será construída na região do Bamburral, cerca de 8 quilômetros acima da captação atual, para reduzir os impactos da cunha salina no abastecimento

Publicado em 10 de Outubro de 2026 às 12:07

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

10 out 2026 às 12:07
O projeto tem investimento estimado em R$ 32 milhões e prevê ampliar e modernizar o sistema de abastecimento do município.
Estrutura será construída na região do Bamburral para reduzir os impactos da cunha salina no abastecimento. Divulgação | Prefeitura de São Mateus

A Prefeitura de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, abriu uma licitação para construir um novo ponto de captação de água na região do Bamburral. O investimento previsto é de R$ 32 milhões para ampliar e modernizar o sistema de abastecimento do município. A licitação foi lançada na quarta-feira (7).


De acordo com a Prefeitura, o novo ponto de captação será instalado cerca de 8 quilômetros acima do atual, em uma área menos sujeita à influência da cunha salina. O fenômeno ocorre quando a água salgada, mais densa, avança por baixo da água doce em regiões costeiras e estuários.


A nova estrutura terá capacidade de captar 12 mil litros de água por minuto. Segundo a administração municipal, o objetivo é reforçar o abastecimento, principalmente durante os períodos de estiagem.

Reforma na estação de tratamento de água e esgoto

A Estação de Tratamento de Água do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de São Mateus também passa por obras de reforma e modernização. Os trabalhos incluem intervenções em todas as etapas do tratamento e a instalação de novas estruturas e equipamentos.


Segundo a prefeitura, as obras vão ampliar a capacidade de tratamento, melhorar a qualidade da água e reduzir o desperdício, além do consumo de produtos químicos e de energia. 


O município também prevê ampliar a captação de água subterrânea com a perfuração de 15 poços. Cinco deles integram a primeira etapa do projeto e poderão atingir até 250 metros de profundidade. A quantidade de água fornecida por cada poço dependerá das condições encontradas durante a perfuração.

Veja Também 

Fábrica da Marcopolo em São Mateus

Marcopolo investe em sustentabilidade, inovação e desenvolvimento em São Mateus

Imagem de destaque

Energia: investimento de mais de R$ 400 milhões começa a sair em São Mateus

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

São Mateus Região Norte do ES Água Investimentos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Arlindinho
Arlindinho mostra transformação física; veja antes e depois
Desacelerar, explorar os sentidos e investir na conexão podem transformar a intimidade.
O fim da pressa: como as preliminares podem transformar a vida íntima do casal
Imagem de destaque
Dia das Crianças: 8 receitas fáceis para preparar na air fryer

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados