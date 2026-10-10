São Mateus abre licitação de R$ 32 milhões para nova captação de água

A Prefeitura de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, abriu uma licitação para construir um novo ponto de captação de água na região do Bamburral. O investimento previsto é de R$ 32 milhões para ampliar e modernizar o sistema de abastecimento do município. A licitação foi lançada na quarta-feira (7).





De acordo com a Prefeitura, o novo ponto de captação será instalado cerca de 8 quilômetros acima do atual, em uma área menos sujeita à influência da cunha salina. O fenômeno ocorre quando a água salgada, mais densa, avança por baixo da água doce em regiões costeiras e estuários.





A nova estrutura terá capacidade de captar 12 mil litros de água por minuto. Segundo a administração municipal, o objetivo é reforçar o abastecimento, principalmente durante os períodos de estiagem.