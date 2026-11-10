Quer divulgar sua música para o Espírito Santo? Envie seu lançamento para o “Tocou, Pocou”

Já imaginou poder divulgar sua música para o Espírito Santo inteiro? Que o nosso Estado está cheio de música boa a gente já sabe, principalmente quando o assunto são os artistas capixabas. Do rock ao rap, até o R&B, pop e pagode, são muitos os estilos que movimentam o ES, com nomes que vão desde artistas consagrados aos novos talentos.





E você que está começando sua trajetória também pode mostrar seu som para o estado.





Em HZ, temos o quadro musical “Tocou, Pocou”, que reúne, no fim de cada mês, alguns dos lançamentos de faixas e álbuns de artistas do Espírito Santo ou que vivem por aqui. A iniciativa busca dar visibilidade não apenas aos novos trabalhos, mas também aos artistas que movimentam a cena musical capixaba. E você pode enviar seu lançamento diretamente para a nossa equipe.