Quer divulgar sua música para o Espírito Santo? Envie seu lançamento para o “Tocou, Pocou”

Já imaginou poder divulgar sua música para o Espírito Santo inteiro? Que o nosso Estado está cheio de música boa a gente já sabe, principalmente quando o assunto são os artistas capixabas. Do rock ao rap, até o R&B, pop e pagode, são muitos os estilos que movimentam o ES, com nomes que vão desde artistas consagrados aos novos talentos.
E você que está começando sua trajetória também pode mostrar seu som para o estado.
Em HZ, temos o quadro musical “Tocou, Pocou”, que reúne, no fim de cada mês, alguns dos lançamentos de faixas e álbuns de artistas do Espírito Santo ou que vivem por aqui. A iniciativa busca dar visibilidade não apenas aos novos trabalhos, mas também aos artistas que movimentam a cena musical capixaba. E você pode enviar seu lançamento diretamente para a nossa equipe.
Quer aparecer no "Tocou, Pocou"?
Preencha o formulário (clique aqui) e envie seu trabalho pra gente.
Enquanto a sua canção não aparece aqui, no HZ, confira as novidades do cenário musical capixaba abaixo.
Por meio do formulário disponível neste link, você, artista, pode apresentar seu trabalho. Basta informar seu nome, nome artístico (se tiver), se é capixaba ou mora no Espírito Santo, cidade natal, idade, nome do lançamento, link para ouvi-lo no YouTube, o(s) gênero(s) musical(is) e uma breve descrição sobre a obra e sua trajetória.Também precisamos saber se o trabalho é autoral ou não (caso seja uma regravação, é necessário apresentar a autorização do artista original).
Por fim, saber se o clipe contém imagens publicitárias, o telefone para contato e uma rede social. Depois de preencher o formulário, seu lançamento será avaliado pela equipe de HZ para integrar a edição daquele mês do “Tocou, Pocou”. Assim, sua música pode ganhar espaço no nosso quadro e chegar a novos ouvintes, apresentando ao público a diversidade e os talentos da produção musical capixaba.