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Polêmica

Celso Portiolli diz que vai processar quem o acusa de envolvimento político após críticas ao Teleton

Apresentador afirma que assumiu a responsabilidade pelo apelo feito durante a campanha da AACD e rebate ataques
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 10 de Novembro de 2026 às 10:17

Pelas redes sociais, Celso Portiolli revelou ter câncer na bexiga
Celso Portiolli faz desabafo nas redes sociais Manu Scarpa/SBT
Celso Portiolli afirmou que vai processar criminalmente pessoas que o acusam de ter lado político após a repercussão de seu discurso durante o Teleton 2026.
Em um vídeo publicado nas redes sociais, o apresentador do SBT explicou por que adotou um tom mais duro ao pedir doações para a AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente) e disse que assumiu pessoalmente a responsabilidade de tentar fazer a campanha alcançar a meta de R$ 30 milhões.
"E aí eu assumi a responsabilidade. Eu falei: 'Não, eu vou lá. Eu sei os números do meu programa, eu sei quanto que eu vendo por hora no meu programa. Então, eu fui lá e falei: deixa comigo, eu vou assumir essa responsabilidade'", contou.
Segundo Portiolli, a preocupação aumentou na noite de sábado (7), quando a equipe percebeu que a arrecadação poderia terminar entre R$ 22 milhões e R$ 23 milhões. Ele também relatou que instabilidades no sistema de pagamentos via Pix, na sexta-feira (6), dificultaram as contribuições.
O apresentador negou que estivesse irritado durante o apelo e explicou que recorreu à veemência como recurso de oratória para transmitir a urgência da situação. "Eu usei a técnica mais antiga da oratória. É você falar firme, é você falar forte, é você falar com determinação, é você passar urgência", disse.
Portiolli ainda rebateu as acusações de que estaria associado a um dos lados da disputa política brasileira. O assunto ganhou repercussão em meio às críticas de setores das redes sociais ao SBT após Daniela Beyruti, presidente da emissora, convidar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes para a inauguração do SBT News.
O apresentador condenou a tentativa de atribuir posicionamentos políticos a ele e anunciou que pretende tomar medidas judiciais contra os responsáveis pelos ataques.
"O advogado já falou com algumas pessoas, que já tiraram o vídeo e pediram desculpas, se retrataram. Alguns outros, que falaram coisas de mim que eu não sou, que eu não falei, e ainda me acusando de lado A ou lado B da política, esses serão processados criminalmente. Não vai ter moleza."
Ele também criticou a polarização e defendeu que a assistência oferecida pela AACD não deve ser associada a ideologias políticas. "Bem não tem lado, a AACD não tem porta da direita ou porta da esquerda."
A 29ª edição do Teleton conseguiu atingir a meta de R$ 30 milhões na madrugada de domingo (8), após mais de 26 horas de transmissão.
Grupos de WhatsApp que prestam apoio ao bolsonarismo articularam um boicote de doações ao Teleton, como informou o F5.
Procurado pela reportagem, o SBT classificou o episódio como fruto de desinformação e disse estar indignado com a articulação realizada contra o Teleton.
Batizado de "Selva Bolsonarista 2.2", o grupo contava com 35 mil membros. Ele disparou um comunicado na manhã de sábado (7) onde orientava os seguidores a espalharem que doar para a maratona equivalia a ajudar a "mídia esquerdista SBT".
"Vamos dar uma lição nessa mídia esquerdista SBT. Aqui é legião da má vontade! Quer doação, pede pro Lula", dizia uma das mensagens compartilhadas no grupo, sem apresentar provas de que o SBT seja esquerdista.

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