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Briga judicial

Ex-noivo de Marina Ruy Barbosa consegue decisão na Justiça após briga por anel de R$ 6 milhões

Justiça determinou a retirada das publicações das redes sociais e proibiu novas acusações semelhantes
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 10 de Novembro de 2026 às 10:07

A atriz Marina Ruy Barbosa em foto posada ao lado do empresário Abdul Fares
A atriz Marina Ruy Barbosa em foto posada ao lado do empresário Abdul Fares @marinaruybarbosa no Instagram
Uma disputa familiar envolvendo o anel de noivado de R$ 6 milhões que Marina Ruy Barbosa ganhou do empresário Abdul Hadi Fares foi parar na Justiça. O ex-noivo da atriz conseguiu uma decisão favorável contra um primo, que vinha fazendo acusações de roubo, fraude e lavagem de dinheiro nas redes sociais.
O responsável pelas publicações, que também se chama Abdul Hadi Fares, questionava a origem da joia e alegava que ela teria sido comprada com recursos do patrimônio familiar. A briga envolve integrantes da família proprietária da rede de lojas Marabraz.
A Justiça de São Paulo determinou que Instagram, X (antigo Twitter) e YouTube retirem, em até 24 horas, os conteúdos que associam o empresário a supostas práticas criminosas, além de cópias idênticas das publicações.
O juiz Paulo Bernardi Baccarat, da 16ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo, considerou que as postagens apresentadas no processo possuem, em análise inicial, caráter ofensivo e difamatório.
A decisão também proíbe o primo de voltar a divulgar as acusações, mesmo que faça alterações nos textos. Caso descumpra a ordem, ele poderá receber multa diária de R$ 1 mil por publicação, limitada ao valor atribuído à causa para cada conteúdo.
Nas postagens, o primo chegou a cobrar a apresentação de uma nota fiscal do anel e levantou suspeitas sobre a procedência do diamante. Ele também chamou o empresário de "bandidinho", "parasita" e "covarde", além de acusá-lo de estelionato, sonegação fiscal e crimes contra idosos.
A defesa do ex-noivo de Marina argumenta que as acusações não têm respaldo judicial e apresentou documentos de uma antiga disputa societária envolvendo a família. Na ocasião, o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a validade de uma transferência de participações em uma empresa familiar realizada em 2011, que havia sido questionada por outros integrantes da família.
A decisão que determina a remoção das publicações é liminar, ou seja, ainda não representa o julgamento definitivo do processo. O juiz também negou o pedido para que a ação tramitasse em segredo de Justiça.

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