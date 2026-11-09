“O baile vai ser aqui hoje”: antes de show, MC Poze do Rodo anda a cavalo e faz churrasco em Cariacica

O funkeiro MC Poze do Rodo movimentou o bairro Oriente, em Cariacica, na tarde do último sábado (7). Horas antes de se apresentar na casa de shows Matrix Music Hall, o cantor decidiu aproveitar o tempo livre de um jeito totalmente descontraído e próximo da comunidade local, compartilhando todos os momentos nas redes sociais.





Em uma das publicações, o artista surpreendeu quem passava pelo bairro ao aparecer andando a cavalo pelas ruas do bairro. Logo em seguida, Poze tomou conta da praça principal da região, onde montou um churrasco ao ar livre e confraternizou diretamente com os moradores, inclusive os convidando para comer ao seu lado. Fiel ao seu estilo irreverente, o MC brincou em um dos vídeos gravados na praça: "O baile vai ser aqui hoje".





O funkeiro também aproveitou o espaço público para andar de bicicleta e atender vários fãs que apareceram no local. Emocionados com a presença inesperada do ídolo no cidade, pessoas de todas as idades se reuniram para pedir autógrafos e tirar fotos.

