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“O baile vai ser aqui hoje”: antes de show, MC Poze do Rodo anda a cavalo e faz churrasco em Cariacica

Artista aproveitou a tarde de sábado (7) para interagir com fãs, andar de bicicleta e fazer churrasco com moradores antes de subir ao palco
Guilherme Marques

Guilherme Marques

Publicado em 09 de Novembro de 2026 às 16:44

MC Poze do Rodo andou a cavalo, fez churrasco na praça e atendeu fãs em Cariacica, horas antes de subir ao palco em uma casa de shows da região
MC Poze do Rodo andou a cavalo, fez churrasco na praça e atendeu fãs em Cariacica, horas antes de subir ao palco em uma casa de shows da região Foto: Reprodução/Instagram/@pozevidalouca

O funkeiro MC Poze do Rodo movimentou o bairro Oriente, em Cariacica, na tarde do último sábado (7). Horas antes de se apresentar na casa de shows Matrix Music Hall, o cantor decidiu aproveitar o tempo livre de um jeito totalmente descontraído e próximo da comunidade local, compartilhando todos os momentos nas redes sociais. 

Em uma das publicações, o artista surpreendeu quem passava pelo bairro ao aparecer andando a cavalo pelas ruas do bairro. Logo em seguida, Poze tomou conta da praça principal da região, onde montou um churrasco ao ar livre e confraternizou diretamente com os moradores, inclusive os convidando para comer ao seu lado. Fiel ao seu estilo irreverente, o MC brincou em um dos vídeos gravados na praça: "O baile vai ser aqui hoje".


O funkeiro também aproveitou o espaço público para andar de bicicleta e atender vários fãs que apareceram no local. Emocionados com a presença inesperada do ídolo no cidade, pessoas de todas as idades se reuniram para pedir autógrafos e tirar fotos.

Veja os vídeos

*Texto produzido por Guilherme Marques, aluno do 29º Curso de Residência em Jornalismo. Este conteúdo teve orientação e edição de Felipe Khoury. 

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