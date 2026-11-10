Ariana Grande faz primeira aparição na televisão após se afastar dos palcos

Ariana Grande fez sua primeira aparição pública após se afastar da vida pública ao final de sua turnê "Eternal Sunshine", em setembro. Neste domingo (8), ela esteve no programa The Tonight Show, apresentado por Jimmy Fallon.

A atriz e cantora esteve ao lado de Robert De Niro e Ben Stiller, colegas de elenco do filme "Entrando Numa Grande Fria", que estreia nos cinemas no dia 26 de novembro. A participação da cantora foi de surpresa e o programa não a havia anunciado.

Durante a entrevista, Ariana falou sobre a relação entre De Niro e Stiller e relembrou como conheceu os dois atores. Seu primeiro encontro com De Niro aconteceu nos bastidores do Tonight Show, em 2015. Na ocasião, ela tirou uma selfie com o ator e compartilhou o registro com o público. Por sua vez, ela conheceu Stiller durante as gravações do filme "Zoolander 2".

A artista comentou como foi participar de "Entrando Numa Grande Fria", destacando a honra de contracenar com os dois atores, além de contar como se encantou pelo roteiro do filme.

Ela também relembrou um momento inusitado em que precisou ensaiar com a equipe de dublês uma manobra de Heimlich em Stiller para uma cena do longa. "Achei que fôssemos sentar com o roteiro e conversar sobre os personagens, mas conhecemos a equipe de dublês, e eles disseram: 'Ben, se incline. Ariana, fique atrás dele e o abrace'", contou, aos risos.

Os três atores também interromperam o monólogo do apresentador no início do programa para cantar uma versão natalina de "O Christmas Tree".