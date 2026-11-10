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Cidade do ES teve apenas oito dias sem chuva em outubro

Santa Teresa registrou chuva em 23 dias do mês, segundo levantamento do Inmet; em Presidente Kennedy, no Sul do Estado, foram apenas 11 dias sem precipitação

Publicado em 10 de Novembro de 2026 às 11:45

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

10 nov 2026 às 11:45

Se você está achando complicado enfrentar os últimos dias de tempo fechado na Grande Vitória, imagine a situação de quem mora em Santa Teresa, na Região Central Serrana do Espírito Santo. A cidade teve apenas oito dias sem registro de chuva em outubro deste ano — o equivalente a cerca de 26% do mês. 


Os dados foram levantados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a pedido da reportagem de A Gazeta. E Santa Teresa não foi a única cidade com poucos dias sem chuva. Presidente Kennedy, no Sul do Estado, registrou apenas 11 dias sem precipitação em outubro. 


Confira a lista completa:

☀️ Dias sem chuva no ES
Número de dias sem registro de chuva em outubro de 2026
Santa Teresa 8 dias
Presidente Kennedy 11 dias
Venda Nova do Imigrante 12 dias
Marilândia 14 dias
São Mateus 15 dias
Vitória 17 dias
Alegre 19 dias

previsão para o mês já indicava aumento da frequência das chuvas e possibilidade de temporais em todas as regiões do Espírito Santo, em um cenário associado ao avanço do fenômeno El Niño.


De acordo com a empresa de meteorologia Tempo OK, outubro apresentou condições favoráveis à atuação de sistemas meteorológicos, como frentes frias e áreas de baixa pressão. Além disso, o oceano Atlântico mais aquecido forneceu umidade e energia para a formação das chuvas.


"O grande diferencial foi que estes sistemas têm se formado em latitudes ligeiramente mais ao norte do que o habitual para anos de El Niño, o que permitiu que a instabilidade e a umidade alcançassem o Espírito Santo com maior frequência", destacou Vitor Castilho, meteorologista da Tempo OK.

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