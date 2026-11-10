Cidade do ES teve apenas oito dias sem chuva em outubro

A previsão para o mês já indicava aumento da frequência das chuvas e possibilidade de temporais em todas as regiões do Espírito Santo, em um cenário associado ao avanço do fenômeno El Niño.





De acordo com a empresa de meteorologia Tempo OK, outubro apresentou condições favoráveis à atuação de sistemas meteorológicos, como frentes frias e áreas de baixa pressão. Além disso, o oceano Atlântico mais aquecido forneceu umidade e energia para a formação das chuvas.





"O grande diferencial foi que estes sistemas têm se formado em latitudes ligeiramente mais ao norte do que o habitual para anos de El Niño, o que permitiu que a instabilidade e a umidade alcançassem o Espírito Santo com maior frequência", destacou Vitor Castilho, meteorologista da Tempo OK.