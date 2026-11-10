Chuva continua no ES até quando? Confira a previsão do tempo

A chuva deve continuar em todo o Espírito Santo nesta terça-feira (10). A passagem de uma frente fria pelo Estado mantém o tempo fechado, com poucas aberturas de sol e possibilidade de precipitação em diferentes momentos do dia.
Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a umidade que vem do mar favorece a ocorrência de chuva fraca a moderada em todas as regiões. No Norte do Estado, a precipitação tende a se intensificar entre a tarde e a noite, com o avanço da frente fria. As temperaturas permanecem amenas.
De acordo com a empresa de meteorologia Climatempo, a combinação de umidade e circulação de ventos também favorece episódios de chuva forte e temporais isolados no Estado. Confira as temperaturas previstas para esta terça-feira:
- Grande Vitória: mínima de 17 °C e máxima de 24°C
- Região Sul: mínima de 15 °C e máxima de 25 °C
- Região Serrana: mínima de 15 °C e máxima de 23 °C
- Região Norte: 17 °C e máxima de 25 °C
- Região Noroeste: 16 °C e máxima de 26°C
- Região Nordeste: mínima de 17°C e máxima de 25 °C
Segundo o meteorologista Ivaniel Maia, do Incaper, a frente fria que se desloca pelo Estado segue em direção ao Sul da Bahia. Com isso, o tempo deve começar abrir a partir de quarta-feira (11), com leve elevação das temperaturas. A expectativa é que as máximas cheguem a 29 °C até o fim da semana.
"As temperaturas devem permanecer nesse patamar agradável, até consideradas frias, principalmente no início do dia. Até 26 de novembro, pelo menos duas incursões de frentes frias devem acontecer; elas costumam durar de três a cinco dias", detalhou o especialista, em entrevista à TV Gazeta.