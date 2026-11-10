Chuva continua no ES até quando? Confira a previsão do tempo

A chuva deve continuar em todo o Espírito Santo nesta terça-feira (10). A passagem de uma frente fria pelo Estado mantém o tempo fechado, com poucas aberturas de sol e possibilidade de precipitação em diferentes momentos do dia.





Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a umidade que vem do mar favorece a ocorrência de chuva fraca a moderada em todas as regiões. No Norte do Estado, a precipitação tende a se intensificar entre a tarde e a noite, com o avanço da frente fria. As temperaturas permanecem amenas.





De acordo com a empresa de meteorologia Climatempo, a combinação de umidade e circulação de ventos também favorece episódios de chuva forte e temporais isolados no Estado. Confira as temperaturas previstas para esta terça-feira:



