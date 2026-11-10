A ilha espanhola com 12 mil habitantes que recebeu 8 mil imigrantes em barcos nas últimas semanas: 'É insustentável'

"Em outubro e novembro, enfrentamos a mesma situação todos os anos. Até agora, sempre conseguimos transferir migrantes para Tenerife, que é a maior ilha. Mas os centros de acolhimento de lá estão lotados, tanto com pessoas que chegaram em embarcações quanto com aquelas que não foram transferidas para a Espanha continental", disse Armas à BBC Mundo, o serviço da BBC em espanhol.