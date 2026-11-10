Por que infidelidade do chefe da Nvidia com suposta espiã da China preocupa EUA e o setor de IA

Ele é conhecido por ser um chefe exigente, que espera que sua equipe trabalhe longas jornadas e mantenha um alto padrão. Há relatos de que ele convocava reuniões com todos os funcionários apenas para repreender publicamente aqueles que haviam cometido erros. Ele justificava isso dizendo que era uma forma de evitar que outros cometessem as mesmas falhas — mas é fácil imaginar como se sentiam aqueles que eram alvo dessas críticas.