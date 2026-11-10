Raphael Montes, o escritor brasileiro na lista de imperdíveis do NY Times: 'É perigoso dizer que dá para ganhar dinheiro com livro no Brasil'

"Trago a reflexão de quem é servido neste jantar e quem paga por isso. Quem é servido, sem dúvidas, são as pessoas pobres, pretas, as mulheres, os gays", diz o autor, que logo trata de fazer um aviso: "É isto em um tom de crítica do que, em tese, não faz falta na sociedade. Não no tom de 'Raphael Montes adora ver mulheres e gays sendo servidos'."