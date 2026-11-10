ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

AGazeta
AGazeta

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Brasil
  • Por que a Defesa Civil está recomendando armazenar alimentos e kit de emergência?
Entenda

Por que a Defesa Civil está recomendando armazenar alimentos e kit de emergência?

Orientação prevê suprimentos para 72 horas e busca preparar famílias para situações em que desastres interrompam serviços essenciais

Publicado em 10 de Novembro de 2026 às 06:19

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

10 nov 2026 às 06:19
As orientações sobre o kit de emergência foram compartilhadas pela Defesa Civil nacional
As orientações sobre o kit de emergência foram compartilhadas pela Defesa Civil nacional Reprodução/redes sociais

Uma publicação da Defesa Civil Nacional sobre a montagem de kits de emergência para situações de desastre ganhou repercussão nas redes sociais e provocou questionamentos sobre os motivos da orientação. O órgão recomenda que as famílias mantenham água, alimentos, medicamentos e outros itens essenciais para um período de até 72 horas, diante da possibilidade de que ocorrências de grande proporção dificultem o acesso das equipes de socorro a determinadas localidades.


A repercussão levou a própria Defesa Civil e o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional a esclarecer as motivações da publicação. De acordo com o comunicado, a recomendação tem caráter preventivo e não indica a previsão de algum desastre ou situação extraordinária no País.


A justificativa é que, em ocorrências como enchentes, deslizamentos e tempestades severas, estradas podem ficar bloqueadas e serviços essenciais, comprometidos. A reserva permite que os moradores tenham condições de atender às necessidades básicas enquanto aguardam a chegada do socorro e a normalização dos serviços.

Veja Também 

As orientações sobre o kit de emergência foram compartilhadas pela Defesa Civil nacional

Kit de emergência: Defesa Civil do ES explica alerta e descarta risco iminente

Por que a recomendação prevê 72 horas?

O período de três dias é uma referência para que as famílias tenham condições de se manter de forma independente durante as primeiras etapas de uma emergência. Em desastres de grandes proporções, a dimensão dos danos e as dificuldades de acesso podem comprometer temporariamente a capacidade de atendimento das equipes de resposta.


A recomendação também está alinhada a práticas internacionais de preparação para emergências. A ideia é que a população não dependa exclusivamente da assistência imediata do poder público para ter acesso a água, alimentação e medicamentos enquanto as equipes trabalham no resgate de pessoas e no restabelecimento dos serviços.


"Falar de kit de emergência não é sinal de perigo, é sinal de que prevenir faz parte da rotina", afirmou a Defesa Civil.


O kit deve ser organizado de acordo com a quantidade de moradores e as necessidades específicas de cada família. O órgão recomenda que os materiais fiquem reunidos em uma mochila ou em outro recipiente de fácil acesso, para que possam ser transportados rapidamente caso seja necessário deixar a residência.


Algum desastre está previsto?

Em esclarecimento publicado no sábado, 7, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional afirmou que a orientação não está relacionada a nenhum alerta nacional ou previsão de interrupção generalizada dos serviços públicos e do abastecimento.


Segundo a pasta, a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil divulga regularmente conteúdos de autoproteção para diferentes situações de emergência. A recomendação sobre o kit, inclusive, já havia aparecido em publicações anteriores, nos dias 16 e 29 de março e em 3 de abril deste ano.


A própria Defesa Civil respondeu a questionamentos nos comentários da publicação original. O órgão afirmou que se tratava apenas de um conteúdo sobre prevenção e brincou com as especulações sobre uma possível ameaça: "Não existe nada de misterioso no ar ou alguma invasão alienígena".


No domingo, 8, o Ministério voltou a abordar o assunto em uma publicação com a pergunta "Kit de emergência? Será o fim do mundo?". Na mensagem, reforçou que a preparação não representa um sinal de perigo, mas uma forma de incorporar a prevenção à rotina.


A repercussão ocorreu em meio ao monitoramento de condições meteorológicas adversas na Região Sul. Santa Catarina e Rio Grande do Sul registraram tempestades e tornados, e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta vermelho para eventos climáticos extremos na região. O governo, porém, não estabeleceu relação entre esses episódios e a recomendação geral para organizar o kit.


O que deve ter no kit de emergência?

A orientação da Defesa Civil é reunir produtos suficientes para atender às necessidades básicas dos moradores durante três dias. A lista deve ser adaptada à composição da família, incluindo crianças, idosos, pessoas que utilizam medicamentos contínuos e animais de estimação.


Entre os itens recomendados estão:


- Água potável: dois litros por pessoa por dia, totalizando seis litros para cada morador em 72 horas;


- Alimentos não perecíveis: enlatados, frutas secas, barras de cereais e biscoitos;


- Medicamentos: remédios de uso contínuo, cópias de receitas médicas e materiais de primeiros socorros;


- Higiene pessoal: sabonete, escova e creme dental, papel higiênico e absorventes;


- Utensílios: pratos, copos, talheres, abridor de latas, papel-toalha e sabão;


- Iluminação e comunicação: lanterna, pilhas extras, rádio AM/FM e carregador portátil para celular;


- Documentos: cópias de documentos pessoais, contatos importantes e dinheiro em espécie, protegidos em embalagem impermeável;


- Roupas: mudas de roupa e calçados confortáveis.


Também é necessário considerar itens específicos para bebês, crianças e pessoas com necessidades especiais. Quem tem animais de estimação deve incluir água, ração e produtos de cuidado dos bichos.


A Defesa Civil recomenda que os materiais sejam mantidos em local de fácil acesso e revisados a cada seis meses, para verificar as condições de armazenamento e os prazos de validade dos produtos. A população também deve acompanhar os alertas e as orientações específicas das defesas civis estaduais e municipais

Veja Também 

Pazolini recebe homenagem na Câmara de Cariacica

Pazolini em Cariacica: a mudança no pêndulo de poder no ES

Imagem de destaque

Justiça Federal suspende regra que ampliou aceitação de VR e VA em maquininhas

Empresa solicitará perícia para investigar as causas do incêndio.

Ônibus com cerca de 40 passageiros pega fogo em São Mateus

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que infidelidade do chefe da Nvidia com suposta espiã da China preocupa EUA e o setor de IA
Imagem de destaque
Raphael Montes, o escritor brasileiro na lista de imperdíveis do NY Times: 'É perigoso dizer que dá para ganhar dinheiro com livro no Brasil'
Imagem de destaque
O novo esconderijo da cocaína no Porto de Santos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.