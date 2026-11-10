Por que a Defesa Civil está recomendando armazenar alimentos e kit de emergência?

Uma publicação da Defesa Civil Nacional sobre a montagem de kits de emergência para situações de desastre ganhou repercussão nas redes sociais e provocou questionamentos sobre os motivos da orientação. O órgão recomenda que as famílias mantenham água, alimentos, medicamentos e outros itens essenciais para um período de até 72 horas, diante da possibilidade de que ocorrências de grande proporção dificultem o acesso das equipes de socorro a determinadas localidades.





A repercussão levou a própria Defesa Civil e o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional a esclarecer as motivações da publicação. De acordo com o comunicado, a recomendação tem caráter preventivo e não indica a previsão de algum desastre ou situação extraordinária no País.





A justificativa é que, em ocorrências como enchentes, deslizamentos e tempestades severas, estradas podem ficar bloqueadas e serviços essenciais, comprometidos. A reserva permite que os moradores tenham condições de atender às necessidades básicas enquanto aguardam a chegada do socorro e a normalização dos serviços.