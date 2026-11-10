Pazolini em Cariacica: a mudança no pêndulo de poder no ES

Na tarde desta segunda-feira (9), a Câmara de Cariacica parou por um motivo incomum: a entrega de uma homenagem ao governador eleito, Lorenzo Pazolini (Republicanos), pelos vereadores da cidade. A homenagem em si foi muito mais simbólica que qualquer outra coisa. Mas o episódio merece relevo por ilustrar algo maior, com um significado bem mais amplo: a mudança no pêndulo de poder no Espírito Santo, já em curso desde que Pazolini se elegeu no último 25, derrotando o atual governador, Ricardo Ferraço (MDB).





Em primeiro lugar, Cariacica é a terra de um dos principais aliados de Ricardo e, na mesma proporção, um dos maiores adversários políticos de Pazolini: o prefeito Euclério Sampaio (MDB). Desde que chegou à prefeitura, em 2021, Euclério tem nas mãos quase todos os vereadores da cidade. Na Grande Vitória, Cariacica foi, ao lado de Viana, um dos dois municípios onde Pazolini na verdade perdeu para Ricardo.





E, não obstante tudo isso, o ex-prefeito de Vitória foi muito celebrado e tietado por quase todos os vereadores e respectivos assessores parlamentares. As cenas de verdadeira tietagem foram testemunhadas pelo colunista.





A homenagem, no caso, foi a entrega da Comenda Moxuara, honraria proposta pelo vereador César Lucas (Republicanos), ex-líder de Euclério na Câmara. Mais conhecido como Cesinha, o vereador foi apoiador declarado de Pazolini desde o primeiro turno, o que lhe rendeu um atrito político com Euclério que ainda promete ter desdobramentos.





Até o fim do processo eleitoral, a proposição da homenagem não foi nem sequer incluída no expediente pelo presidente da Câmara, Lelo Couto (MDB), grande aliado de Euclério. Após a vitória de Pazolini no segundo turno, a proposição enfim foi lida, votada e aprovada em plenário. Marcou-se, então, a data para os vereadores entregarem a honraria pessoalmente ao governador eleito, que não fez desfeita.





Pazolini compareceu à sede da Câmara, em Campo Grande, dirigindo o próprio automóvel – um carro de passeio modelo SUV da BYD. Entrou no prédio sob ovação, aos gritos de “Pazolini! Pazolini!”. Já dentro do plenário, seguiu sendo festejado.





Após um breve discurso, de cerca de cinco minutos, o ex-prefeito de Vitória recebeu a medalha das mãos do vereador Fernando Santório (PP), que subscreveu a proposição de Cesinha. Eleito deputado estadual, Santório apoiou Ricardo no primeiro turno, e seu partido fez parte da coligação do governador. Mas seu maior aliado e parceiro político é o presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos (União), que, no segundo turno, retirou de Ricardo o seu apoio e o do seu grupo.





Logo após a entrega da comenda, o presidente da Câmara, Lelo Couto, afirmou para Pazolini que a Casa estará sempre “de portas abertas” para ele e seu governo. Lembrando: o presidente é aliado de Euclério. No final, Pazolini atendeu a vereadores (da base de Euclério) que fizeram fila para tirar fotos com ele. Também foi feita uma foto coletiva, institucional, para marcar a cerimônia.





Na saída, Pazolini ainda fez algumas selfies com assessores e populares. E saiu dirigindo sozinho o próprio carro... deixando atrás de si um rastro de sinais.