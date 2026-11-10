Pazolini em Cariacica: a mudança no pêndulo de poder no ES

Na tarde desta segunda-feira (9), a Câmara de Cariacica parou por um motivo incomum: a entrega de uma homenagem ao governador eleito, Lorenzo Pazolini (Republicanos), pelos vereadores da cidade. A homenagem em si foi muito mais simbólica que qualquer outra coisa. Mas o episódio merece relevo por ilustrar algo maior, com um significado bem mais amplo: a mudança no pêndulo de poder no Espírito Santo, já em curso desde que Pazolini se elegeu no último 25, derrotando o atual governador, Ricardo Ferraço (MDB).
Em primeiro lugar, Cariacica é a terra de um dos principais aliados de Ricardo e, na mesma proporção, um dos maiores adversários políticos de Pazolini: o prefeito Euclério Sampaio (MDB). Desde que chegou à prefeitura, em 2021, Euclério tem nas mãos quase todos os vereadores da cidade. Na Grande Vitória, Cariacica foi, ao lado de Viana, um dos dois municípios onde Pazolini na verdade perdeu para Ricardo.
E, não obstante tudo isso, o ex-prefeito de Vitória foi muito
celebrado e tietado por quase todos os vereadores e respectivos assessores parlamentares.
As cenas de verdadeira tietagem foram testemunhadas pelo colunista.
A homenagem, no caso, foi a entrega da Comenda Moxuara,
honraria proposta pelo vereador César Lucas (Republicanos), ex-líder de
Euclério na Câmara. Mais conhecido como Cesinha, o vereador foi apoiador
declarado de Pazolini desde o primeiro turno, o que lhe rendeu um atrito
político com Euclério que ainda promete ter desdobramentos.
Até o fim do processo eleitoral, a proposição da homenagem
não foi nem sequer incluída no expediente pelo presidente da Câmara, Lelo Couto
(MDB), grande aliado de Euclério. Após a vitória de Pazolini no segundo turno,
a proposição enfim foi lida, votada e aprovada em plenário. Marcou-se, então, a
data para os vereadores entregarem a honraria pessoalmente ao governador eleito,
que não fez desfeita.
Pazolini compareceu à sede da Câmara, em Campo Grande,
dirigindo o próprio automóvel – um carro de passeio modelo SUV da BYD. Entrou no
prédio sob ovação, aos gritos de “Pazolini! Pazolini!”. Já dentro do plenário,
seguiu sendo festejado.
Após um breve discurso, de cerca de cinco minutos, o ex-prefeito de Vitória recebeu a medalha das mãos do vereador Fernando Santório (PP), que subscreveu a proposição de Cesinha. Eleito deputado estadual, Santório apoiou Ricardo no primeiro turno, e seu partido fez parte da coligação do governador. Mas seu maior aliado e parceiro político é o presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos (União), que, no segundo turno, retirou de Ricardo o seu apoio e o do seu grupo.
Logo após a entrega da comenda, o presidente da Câmara, Lelo
Couto, afirmou para Pazolini que a Casa estará sempre “de portas abertas” para
ele e seu governo. Lembrando: o presidente é aliado de Euclério. No final, Pazolini atendeu a
vereadores (da base de Euclério) que fizeram fila para tirar fotos com ele. Também
foi feita uma foto coletiva, institucional, para marcar a cerimônia.
Na saída, Pazolini ainda fez algumas selfies com assessores e populares. E saiu dirigindo sozinho o
próprio carro... deixando atrás de si um rastro de sinais.
Cesinha paga promessa
a Deus
Autor da homenagem, logo após a entrega da comenda, o
vereador Cesinha pagou uma promessa que ele disse ter feito a Deus se Pazolini
vencesse a eleição. Foi a pé da sede da Câmara de Cariacica, em Campo Grande,
até o Convento da Penha, na Prainha.
O trajeto de cerca de 14 quilômetros foi feito em,
aproximadamente, 2h30min (e sob chuva!). Mas, quando chegou aos pés do
Convento, o vereador andarilho encontrou os portões de acesso fechados. Já eram
quase 19 horas.
Católico, Cesinha diz já ter pagado duas promessas
similares, caminhando de sua casa, também em Campo Grande, até o Convento.
Açucena não entrega
comenda a Pazolini
O momento específico da entrega da comenda a Pazolini foi pontuado por uma pequenina fatia de “torta de climão”. Como proponente da honraria, Cesinha teve direito à palavra. Espontaneamente, em vez de entregar ele mesmo a medalha, o vereador pediu que dois vereadores o fizessem em nome da Câmara: Fernando Santório (PP) e Açucena (PT).
Em outubro, ambos se elegeram para a Assembleia Legislativa.
Como Cesinha depois explicou à coluna, esse foi o motivo da escalação ali,
durante o ato. Só que Açucena foi pega de surpresa. Não havia nada combinado
com ela.
Ao ser mencionado por Cesinha, Santório se adiantou e, de
fato, pendurou a medalha no pescoço de Pazolini. Mas o fez sozinho. Açucena
ficou parada em seu lugar. Só depois que a medalha já estava no peito de
Pazolini, a vereadora do PT caminhou até ele e o cumprimentou. Depois, ela
participou da foto coletiva.
Questionada depois pela coluna, Açucena confirmou que não esperava a “escalação” e explicou que preferiu não ser ela a entregar a comenda “por coerência”. Segundo a vereadora, ela não participou da votação que aprovou a homenagem a Pazolini.
Um detalhe, porém, não fugiu à atenção da coluna.
Logo após o encerramento da cerimônia, dirigindo-se à saída do plenário, Pazolini passou por Açucena. Ao pé do ouvido da vereadora, disse-lhe algumas palavras. Segundo Açucena, ele se colocou à disposição, de maneira republicana, para dialogar com ela.
Como parlamentar do PT, Açucena obviamente apoiou Helder Salomão para governador. No segundo turno, a direção estadual do PT recomendou aos eleitores que não votassem nos aliados do PL (Pazolini, no caso concreto).
Na Assembleia, a partir de fevereiro, é provável que Açucena exerça mandato de oposição ao governo Pazolini.
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