ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

AGazeta
AGazeta

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Vitor Vogas

Pazolini em Cariacica: a mudança no pêndulo de poder no ES

Entrega de homenagem ao governador eleito na Câmara de Cariacica teve tietagem escancarada, pagamento de promessa e pequena fatia de torta de climão

Publicado em 10 de Novembro de 2026 às 05:00

Públicado em 

10 nov 2026 às 05:00
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas Vitor Vogas
Pazolini recebe homenagem na Câmara de Cariacica
Pazolini recebe homenagem na Câmara de Cariacica Vitor Vogas

Na tarde desta segunda-feira (9), a Câmara de Cariacica parou por um motivo incomum: a entrega de uma homenagem ao governador eleito, Lorenzo Pazolini (Republicanos), pelos vereadores da cidade. A homenagem em si foi muito mais simbólica que qualquer outra coisa. Mas o episódio merece relevo por ilustrar algo maior, com um significado bem mais amplo: a mudança no pêndulo de poder no Espírito Santo, já em curso desde que Pazolini se elegeu no último 25, derrotando o atual governador, Ricardo Ferraço (MDB).


Em primeiro lugar, Cariacica é a terra de um dos principais aliados de Ricardo e, na mesma proporção, um dos maiores adversários políticos de Pazolini: o prefeito Euclério Sampaio (MDB). Desde que chegou à prefeitura, em 2021, Euclério tem nas mãos quase todos os vereadores da cidade. Na Grande Vitória, Cariacica foi, ao lado de Viana, um dos dois municípios onde Pazolini na verdade perdeu para Ricardo.


E, não obstante tudo isso, o ex-prefeito de Vitória foi muito celebrado e tietado por quase todos os vereadores e respectivos assessores parlamentares. As cenas de verdadeira tietagem foram testemunhadas pelo colunista.


A homenagem, no caso, foi a entrega da Comenda Moxuara, honraria proposta pelo vereador César Lucas (Republicanos), ex-líder de Euclério na Câmara. Mais conhecido como Cesinha, o vereador foi apoiador declarado de Pazolini desde o primeiro turno, o que lhe rendeu um atrito político com Euclério que ainda promete ter desdobramentos.


Até o fim do processo eleitoral, a proposição da homenagem não foi nem sequer incluída no expediente pelo presidente da Câmara, Lelo Couto (MDB), grande aliado de Euclério. Após a vitória de Pazolini no segundo turno, a proposição enfim foi lida, votada e aprovada em plenário. Marcou-se, então, a data para os vereadores entregarem a honraria pessoalmente ao governador eleito, que não fez desfeita.


Pazolini compareceu à sede da Câmara, em Campo Grande, dirigindo o próprio automóvel – um carro de passeio modelo SUV da BYD. Entrou no prédio sob ovação, aos gritos de “Pazolini! Pazolini!”. Já dentro do plenário, seguiu sendo festejado.


Após um breve discurso, de cerca de cinco minutos, o ex-prefeito de Vitória recebeu a medalha das mãos do vereador Fernando Santório (PP), que subscreveu a proposição de Cesinha. Eleito deputado estadual, Santório apoiou Ricardo no primeiro turno, e seu partido fez parte da coligação do governador. Mas seu maior aliado e parceiro político é o presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos (União), que, no segundo turno, retirou de Ricardo o seu apoio e o do seu grupo.


Logo após a entrega da comenda, o presidente da Câmara, Lelo Couto, afirmou para Pazolini que a Casa estará sempre “de portas abertas” para ele e seu governo. Lembrando: o presidente é aliado de Euclério. No final, Pazolini atendeu a vereadores (da base de Euclério) que fizeram fila para tirar fotos com ele. Também foi feita uma foto coletiva, institucional, para marcar a cerimônia.


Na saída, Pazolini ainda fez algumas selfies com assessores e populares. E saiu dirigindo sozinho o próprio carro... deixando atrás de si um rastro de sinais. 

Pazolini sai da Câmara de Cariacica dirigindo o próprio carro
Pazolini sai da Câmara de Cariacica dirigindo o próprio carro Vitor Vogas

Cesinha paga promessa a Deus

Autor da homenagem, logo após a entrega da comenda, o vereador Cesinha pagou uma promessa que ele disse ter feito a Deus se Pazolini vencesse a eleição. Foi a pé da sede da Câmara de Cariacica, em Campo Grande, até o Convento da Penha, na Prainha.


O trajeto de cerca de 14 quilômetros foi feito em, aproximadamente, 2h30min (e sob chuva!). Mas, quando chegou aos pés do Convento, o vereador andarilho encontrou os portões de acesso fechados. Já eram quase 19 horas.


Católico, Cesinha diz já ter pagado duas promessas similares, caminhando de sua casa, também em Campo Grande, até o Convento. 

Fernando Santório coloca medalha em Pazolini, observado de perto por Açucena (de costas)
Fernando Santório coloca medalha em Pazolini, observado de perto por Açucena (de costas) Vitor Vogas

Açucena não entrega comenda a Pazolini 

O momento específico da entrega da comenda a Pazolini foi pontuado por uma pequenina fatia de “torta de climão”. Como proponente da honraria, Cesinha teve direito à palavra. Espontaneamente, em vez de entregar ele mesmo a medalha, o vereador pediu que dois vereadores o fizessem em nome da Câmara: Fernando Santório (PP) e Açucena (PT).


Em outubro, ambos se elegeram para a Assembleia Legislativa. Como Cesinha depois explicou à coluna, esse foi o motivo da escalação ali, durante o ato. Só que Açucena foi pega de surpresa. Não havia nada combinado com ela.


Ao ser mencionado por Cesinha, Santório se adiantou e, de fato, pendurou a medalha no pescoço de Pazolini. Mas o fez sozinho. Açucena ficou parada em seu lugar. Só depois que a medalha já estava no peito de Pazolini, a vereadora do PT caminhou até ele e o cumprimentou. Depois, ela participou da foto coletiva.


Questionada depois pela coluna, Açucena confirmou que não esperava a “escalação” e explicou que preferiu não ser ela a entregar a comenda “por coerência”. Segundo a vereadora, ela não participou da votação que aprovou a homenagem a Pazolini.


Um detalhe, porém, não fugiu à atenção da coluna.

Pazolini recebe homenagem de vereadores de Cariacica
Pazolini recebe homenagem de vereadores de Cariacica Vitor Vogas
De Pazolini para Açucena

Logo após o encerramento da cerimônia, dirigindo-se à saída do plenário, Pazolini passou por Açucena. Ao pé do ouvido da vereadora, disse-lhe algumas palavras. Segundo Açucena, ele se colocou à disposição, de maneira republicana, para dialogar com ela.


Como parlamentar do PT, Açucena obviamente apoiou Helder Salomão para governador. No segundo turno, a direção estadual do PT recomendou aos eleitores que não votassem nos aliados do PL (Pazolini, no caso concreto).


Na Assembleia, a partir de fevereiro, é provável que Açucena exerça mandato de oposição ao governo Pazolini. 

Leia mais colunas de Vitor Vogas

Disputa na Câmara de Vitória: muito mais que a presidência da Mesa

Definido o futuro presidente da Câmara de Cariacica

Pazolini dá sua opinião sobre a fuga de Flávio Bolsonaro

Pazolini em Cariacica: a mudança no pêndulo de poder no ES

Euclério define seu candidato a presidente da Câmara. Mas pode haver disputa

Vitor Vogas

Vitor Vogas Vitor Vogas

Vitor Vogas é jornalista com atuação na imprensa capixaba há quase 20 anos. Cobriu várias eleições. De 2008 a 2021, trabalhou na Rede Gazeta, como repórter e colunista de Política. Também foi comentarista da CBN. Em 2026, após passagens por veículos da Rede Capixaba e do Grupo Sim, voltou a assinar esta coluna. Aqui, diariamente, você encontra informações de bastidores e análises em profundidade sobre o cenário político do Espírito Santo.

Tópicos Relacionados

Lorenzo Pazolini Câmara de Cariacica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A acirrada disputa que levou democrata a se tornar 1º senador negro eleito pelo Mississippi em 140 anos
Imagem de destaque
STJ garante prazo maior para desempregado ter direito a benefício do INSS
Casal que invadiu casa de idosa armado é preso por tráfico de drogas em Marataízes
Casal suspeito de ameaçar idosa por dívida é preso com drogas em Marataízes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.