Diogo Nogueira celebra 20 anos de carreira com showzão em Vitória; veja fotos

Café com negócio

O grupo Empório Joaquim estreia um novo modelo de negócio: a gestão gastronômica do Café Hall Sicoob da Praia do Canto, que começa a operar em 12 de novembro. Aos sete anos de fundação, o Joaquim leva para a Rua Aleixo Netto a experiência de padaria artesanal, bistrô e café, em um formato mais corporativo que o do Joaquim Café & Bar. No balcão, doces, confeitarias e pães da casa. Também haverá brunch, entradas e pratos principais. Os cafés e matérias-primas capixabas terão prioridade na carta, diz o CEO Marcelo Santos Neves.







Parabéns, Matias Brotas!

Lara Brotas e Sandra Matias convidam para a celebração dos 20 anos da Matias Brotas, com apresentação do Quarteto Zuri e performance ao vivo da artista Ana Coutinho, no Teatro da Ufes, seguida da abertura da exposição 20 Agora e confraternização na galeria Matias Brotas. Será nesta quinta-feira (12), a partir das 18h30.





Lançamento

Depois de lançar na Bienal do Livro de São Paulo, a cirurgiã-dentista capixaba Larissa Pavesi agora lança seu livro em Vitória. Ela recebe com café da manhã seus familiares e pacientes no próximo sábado, dia 14, a partir das 10h, no Peppe Restaurante, na Praia do Canto, para apresentar o Clube do Dente Contente.



Gestão médica

O maior programa de gestão médica do Brasil chega a Vitória no próximo dia 18 de novembro. Pela primeira vez no formato de imersão, o Medgest Road – Do Jaleco à Gestão reunirá Rogério Magalhães, mentor de médicos e autor do best-seller De Médico a Empresário, e Caio Carneiro, empresário, palestrante e referência em vendas e empreendedorismo.