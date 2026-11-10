Diogo Nogueira celebra 20 anos de carreira com showzão em Vitória; veja fotos

O cantor Diogo Nogueira levou a celebração de seus 20 anos de carreira ao Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória, no último sábado (07). Com a turnê comemorativa dos 20 anos de carreira, o sambista apresentou uma proposta musical que percorre diferentes momentos de sua trajetória e prestou homenagem às raízes do samba brasileiro.
A apresentação foi marcada pelos hits como "Pé na Areia", "Sou Eu", "Clareou" e "Espelho", esta última composta por seu pai, o saudoso sambista João Nogueira, em parceria com Paulo Cesar Pinheiro.
O espetáculo também percorreu diferentes atmosferas do gênero, passando pelo romantismo das canções, pela energia da gafieira e pela descontração das tradicionais rodas de samba. Acompanhado por sua banda, o cantor preparou arranjos especiais para a turnê.
A produção também apostou em recursos visuais, com cenário, iluminação e figurinos integrados à proposta de contar a história musical do artista.
Veja quem prestigiou o show na galeria de Cloves Louzada.
Em Santa Teresa
Exposição REVOADA leva arte à Mata Atlântica
Santa Teresa recebe até o dia 30 de novembro a exposição "REVOADA: Salão de Artes Integradas", com concepção e curadoria de Vania Caus e gestão de Lourdes Ferolla. A proposta é levar a arte para fora das paredes: esculturas e instalações entre as árvores do Instituto Nacional da Mata Atlântica, pinturas e objetos na Galeria de Arte de Santa Teresa, além de teatro, música na Rua do Lazer e circo para a criançada. Artistas do Espírito Santo, Minas, Rio e São Paulo marcam presença na mostra, entre eles Kyria Oliveira, Maria Stefanon, Pedro Kubitschek e Sandro Barçal. Na agenda, vale anotar o dia 21, quando a galeria recebe uma roda de conversa com os artistas, a curadora, o crítico de arte Rodrigo Hipólito e convidados, seguida do anúncio dos premiados da exposição. Os trabalhos disputam prêmios aquisitivos de até R$ 3 mil, e o público também ajuda a escolher os vencedores, com voto presencial. No dia 22, o roteiro fica saboroso: vivência de limoncello no Chalé Azul, no Vale do Caravaggio, e oficina infantil do tradicional biscoito “mentira” com o chef André Luiz Ferolla.
Maior unidade em Vix
Wellness Club expande operação em Jardim Camburi
O grupo Empório Joaquim estreia um novo modelo de negócio: a gestão gastronômica do Café Hall Sicoob da Praia do Canto, que começa a operar em 12 de novembro. Aos sete anos de fundação, o Joaquim leva para a Rua Aleixo Netto a experiência de padaria artesanal, bistrô e café, em um formato mais corporativo que o do Joaquim Café & Bar. No balcão, doces, confeitarias e pães da casa. Também haverá brunch, entradas e pratos principais. Os cafés e matérias-primas capixabas terão prioridade na carta, diz o CEO Marcelo Santos Neves.
Parabéns, Matias Brotas!
Lara Brotas e Sandra Matias convidam para a celebração dos 20 anos da Matias Brotas, com apresentação do Quarteto Zuri e performance ao vivo da artista Ana Coutinho, no Teatro da Ufes, seguida da abertura da exposição 20 Agora e confraternização na galeria Matias Brotas. Será nesta quinta-feira (12), a partir das 18h30.
Lançamento
Depois de lançar na Bienal do Livro de São Paulo, a cirurgiã-dentista capixaba Larissa Pavesi agora lança seu livro em Vitória. Ela recebe com café da manhã seus familiares e pacientes no próximo sábado, dia 14, a partir das 10h, no Peppe Restaurante, na Praia do Canto, para apresentar o Clube do Dente Contente.
Gestão médica
O maior programa de gestão médica do Brasil chega a Vitória no próximo dia 18 de novembro. Pela primeira vez no formato de imersão, o Medgest Road – Do Jaleco à Gestão reunirá Rogério Magalhães, mentor de médicos e autor do best-seller De Médico a Empresário, e Caio Carneiro, empresário, palestrante e referência em vendas e empreendedorismo.
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