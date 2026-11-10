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Renata Rasseli

Diogo Nogueira celebra 20 anos de carreira com showzão em Vitória; veja fotos

O cantor apresentou hits como "Pé na Areia" e "Clareou" no sábado (07), no Espaço Patrick Ribeiro

Publicado em 10 de Novembro de 2026 às 04:00

Publicado em 

10 nov 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
Débora Veronez, Diogo Nogueira e Patrick Ribeiro
Débora Veronez, Diogo Nogueira e Patrick Ribeiro: no camarim do Espaço Patrick Ribeiro.  Cloves Louzada

O cantor Diogo Nogueira levou a celebração de seus 20 anos de carreira ao Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória, no último sábado (07). Com a turnê comemorativa dos 20 anos de carreira, o sambista apresentou uma proposta musical que percorre diferentes momentos de sua trajetória e prestou homenagem às raízes do samba brasileiro.


A apresentação foi marcada pelos hits como "Pé na Areia", "Sou Eu", "Clareou" e "Espelho", esta última composta por seu pai, o saudoso sambista João Nogueira, em parceria com Paulo Cesar Pinheiro.


O espetáculo também percorreu diferentes atmosferas do gênero, passando pelo romantismo das canções, pela energia da gafieira e pela descontração das tradicionais rodas de samba. Acompanhado por sua banda, o cantor preparou arranjos especiais para a turnê.


A produção também apostou em recursos visuais, com cenário, iluminação e figurinos integrados à proposta de contar a história musical do artista.

Veja quem prestigiou o show na galeria de Cloves Louzada. 

Prêmio
Decio e Eulália Chieppe, Renan e Mônica Chieppe no Prêmio Destaque Fetransportes 2026
O presidente da Fetransportes, Renan Chieppe recebeu, na noite autoridades, empresários, executivos e trabalhadores do setor para reconhecer os melhores profissionais do ano, no Prêmio Destaque Fetransportes 2026. Ao todo, oito colaboradores foram premiados. A noite também foi marcada pela entrega da Medalha do Mérito Empresarial Fetransportes a Lauro Machado, da Winston Transportes e diretor do Transcares, e Anderson Lopes, do Grupo Scandia. A grande noite do transporte capixaba, que reuniu mais de 700 convidados, foi realizada no Le Buffet, em Vitória. Na foto: Decio e Eulália Chieppe, Renan e Mônica Chieppe.  Damon Almeida

Em Santa Teresa

Exposição REVOADA leva arte à Mata Atlântica

Santa Teresa recebe até o dia 30 de novembro a  exposição "REVOADA: Salão de Artes Integradas", com concepção e curadoria de Vania Caus e gestão de Lourdes Ferolla. A proposta é levar a arte para fora das paredes: esculturas e instalações entre as árvores do Instituto Nacional da Mata Atlântica, pinturas e objetos na Galeria de Arte de Santa Teresa, além de teatro, música na Rua do Lazer e circo para a criançada. Artistas do Espírito Santo, Minas, Rio e São Paulo marcam presença na mostra, entre eles Kyria Oliveira, Maria Stefanon, Pedro Kubitschek e Sandro Barçal. Na agenda, vale anotar o dia 21, quando a galeria recebe uma roda de conversa com os artistas, a curadora, o crítico de arte  Rodrigo Hipólito e convidados, seguida do anúncio dos premiados da exposição. Os trabalhos disputam prêmios aquisitivos de até R$ 3 mil, e o público também ajuda a escolher os vencedores, com voto presencial. No dia 22, o roteiro fica saboroso: vivência de limoncello no Chalé Azul, no Vale do Caravaggio, e oficina infantil do tradicional biscoito “mentira” com o chef André Luiz Ferolla. 

Aniversário
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As irmãs gêmeas Maria Antônia e Maria Elisa entre os pais Letícia Mameri Akel Três e Raphael Três: celebrando aniversário em família! Márcia Monteiro

Maior unidade em Vix

Wellness Club expande operação em Jardim Camburi

A Rede Wellness Club abriu as portas de sua maior unidade em Vitória, em Jardim Camburi, com 1.400 m² distribuídos em dois andares. O novo espaço conta com estrutura completa e equipamentos modernos, reforçando a presença da marca no bairro mais populoso da capital, que já conta com uma unidade no Shopping Norte Sul. Para celebrar a novidade e apresentar o espaço à comunidade, a academia promove um evento gratuito e aberto ao público no dia 17 de novembro, das 17h às 21h, com atividades físicas, happy hour, tour guiado, degustação, brindes e atrações musicais.
Inauguração
Felipe Candeia, Everton Wutke, Samuel Ribeiro e Lucas Buzzo, sócios do Grupo Quattror, na inauguração da NIX Intralogística, negócio que amplia a presença do grupo na cadeia logística
Felipe Candeia, Everton Wutke, Samuel Ribeiro e Lucas Buzzo, sócios do Grupo Quattror, na inauguração da NIX Intralogística, negócio que amplia a presença do grupo na cadeia logística. P6 Comunicação

Café com negócio
O grupo Empório Joaquim estreia um novo modelo de negócio: a gestão gastronômica do Café Hall Sicoob da Praia do Canto, que começa a operar em 12 de novembro. Aos sete anos de fundação, o Joaquim leva para a Rua Aleixo Netto a experiência de padaria artesanal, bistrô e café, em um formato mais corporativo que o do Joaquim Café & Bar. No balcão, doces, confeitarias e pães da casa. Também haverá brunch, entradas e pratos principais. Os cafés e matérias-primas capixabas terão prioridade na carta, diz o CEO Marcelo Santos Neves.


Parabéns, Matias Brotas!

Lara Brotas e Sandra Matias convidam para a celebração dos 20 anos da Matias Brotas, com apresentação do Quarteto Zuri e performance ao vivo da artista Ana Coutinho, no Teatro da Ufes,  seguida da abertura da exposição 20 Agora e confraternização na galeria Matias Brotas. Será nesta quinta-feira (12), a partir das 18h30. 


Lançamento

Depois de lançar na Bienal do Livro de São Paulo, a cirurgiã-dentista capixaba Larissa Pavesi agora lança seu livro em Vitória. Ela recebe com café da manhã seus familiares e pacientes no próximo sábado, dia 14, a partir das 10h, no Peppe Restaurante, na Praia do Canto, para apresentar o Clube do Dente Contente.

Gestão médica
O maior programa de gestão médica do Brasil chega a Vitória no próximo dia 18 de novembro. Pela primeira vez no formato de imersão, o Medgest Road – Do Jaleco à Gestão reunirá Rogério Magalhães, mentor de médicos e autor do best-seller De Médico a Empresário, e Caio Carneiro, empresário, palestrante e referência em vendas e empreendedorismo.

Em Guarapari
O potencial do verão de Guarapari
O Connect Fecomércio e a Câmara Empresarial Turismo (CET) lançaram um estudo sobre as oportunidades do verão em Guarapari e também sobre o potencial da cidade para além do turismo. O Diagnóstico Técnico e Territorial foi apresentado no Sesc Guarapari e contou com a presença de diversas autoridades do comércio local e estadual. Na foto, Bruno Emílio, secretário executivo da CET; André Spalenza, coordenador do Connect Fecomércio; Aguinaldo Ferreira Junior, presidente do Comter  - Conselho Municipal de Trabalho e Renda de Guarapari; Darcy Júnior Lugão dos Santos, presidente do Sindilojas de Guarapari e Fernando Silva, secretário municipal de Turismo de Guarapari. Rômulo Benha/ Fecomércio

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Renata Rasseli Renata Rasseli

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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