Enem 2026: o SUS que precisamos conhecer, valorizar e defender

No último domingo (8), por ocasião da prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, 3,43 milhões de estudantes de todo o país se colocaram a pensar e escrever sobre o maior patrimônio brasileiro, qual seja, o Sistema Único de Saúde (SUS).
Que decisão feliz a dos responsáveis pelo Enem quando escolheram esse tema para a redação a ser feita pelos alunos. Uma decisão como essa tem impacto importante no debate nacional, já que coloca o tema como central para a compreensão da sociedade.
Precisamos falar sobre isso. O SUS precisa deixar de ser um tema de especialistas e do oportunismo político, para ser um tema debatido em todas as escolas de ensino fundamental, médio e superior. Nossas crianças precisam conhecer o SUS, aprender a valorizá-lo, saber como funciona, a quem ele se destina e como é financiado.
Não é uma política de governo. É uma política de estado. Conhecer, compreender, amar, respeitar e defendê-lo de todos os ataques que cotidianamente sofre, é dever de todo cidadão brasileiro e não apenas daqueles que dele dependem mais diretamente.
É preciso lembrar que o SUS não nasceu por acaso, também não foi uma concessão generosa dos governantes brasileiros. É resultado de um longo processo de lutas e mobilizações sociais que, por meio do Movimento da Reforma Sanitária Brasileira, colocou em discussão não apenas a necessidade de ampliação do acesso aos serviços de saúde, mas a própria compreensão da saúde como um direito de todos e um dever do Estado.
A histórica 8ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1986, representou um marco desse processo, que encontrou na Constituição de 1988 sua expressão jurídica e política. Não podemos esquecer que o que estava em disputa naquele momento era muito mais do que a criação de um sistema público de saúde. Tratava-se da construção de um novo projeto de sociedade, no qual a saúde deixasse de ser um privilégio de alguns para se constituir em um direito de todos.
Na realidade, é preciso que todos compreendam que o SUS não é uma política destinada somente àqueles que não podem pagar um plano de saúde. Ela é uma política destinada a todos nós, independentemente de nossa classe social ou grupo econômico no qual estejamos enquadrados. Ricos e pobres dependem do SUS.
A sociedade precisa entender que SUS não é simplesmente atendimento às necessidades de consultas médicas e internações, mas um conjunto de ações que visam proteger, promover, prevenir e cuidar das pessoas em sua integralidade. A atenção à saúde inclui muito mais do que consultas, remédios, cirurgias e tratamentos diversos. A Vigilância Sanitária, por exemplo, quase nunca é vista como sendo SUS, assim como muitos outros setores da vida que o compõe.
O SUS é uma política de justiça social que compreende a saúde como essencial ao alcance da democracia. Saúde pública, universal, integral e equânime não pode ser um slogan da constituinte que continuamos a repetir como um mantra. O SUS precisa ver compreendido como essencial à consolidação do Estado Democrático de Direito, sem o qual não há como falar em dignidade humana, da proteção à vida e da promoção do bem-estar biopsicossocial.
O Enem prestou um serviço de grande relevância ao país, ao definir que o SUS seria o tema de redação. Precisamos horizontalizar esse debate, fazendo com que o SUS seja conhecido, compreendido e defendido para além dos espaços acadêmicos e institucionais. Levar essa discussão aos milhões de participantes do Enem, jovens, adultos e idosos que, por diferentes trajetórias, buscam o acesso ao ensino superior, tem uma dimensão política e social que não pode ser desconsiderada.
Agora precisamos dar prosseguimento a essa reflexão fazendo um convite para que um debate permanente, sistemático e radical se estabeleça acerca do que é o SUS e da importância dele para que todos tenham direito à saúde, à vida e à democracia.