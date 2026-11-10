Enem 2026: o SUS que precisamos conhecer, valorizar e defender

No último domingo (8), por ocasião da prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, 3,43 milhões de estudantes de todo o país se colocaram a pensar e escrever sobre o maior patrimônio brasileiro, qual seja, o Sistema Único de Saúde (SUS).





Que decisão feliz a dos responsáveis pelo Enem quando escolheram esse tema para a redação a ser feita pelos alunos. Uma decisão como essa tem impacto importante no debate nacional, já que coloca o tema como central para a compreensão da sociedade.





Precisamos falar sobre isso. O SUS precisa deixar de ser um tema de especialistas e do oportunismo político, para ser um tema debatido em todas as escolas de ensino fundamental, médio e superior. Nossas crianças precisam conhecer o SUS, aprender a valorizá-lo, saber como funciona, a quem ele se destina e como é financiado.