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Família procura por homem de 36 anos desaparecido em Cariacica

Felipe César Santiago desapareceu em maio e foi visto pela última vez na Vila Rubim, em Vitória

Publicado em 20 de Agosto de 2026 às 18:13

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

20 ago 2026 às 18:13
Felipe César Santiago Coelho foi visto pela última vez na Vila Rubim, em Vitória
Felipe César Santiago Coelho foi visto pela última vez na Vila Rubim, em Vitória Arquivo da família

A família de Felipe César Santiago Coelho, de 36 anos, pede ajuda para encontrá-lo. Ele desapareceu em Cariacica, na Grande Vitória, no dia 4 de maio deste ano. A mãe de Felipe contou à reportagem de A Gazeta que testemunhas afirmaram tê-lo visto pela última vez em junho, na região da Vila Rubim, no Centro de Vitória. 


Felipe morou durante nove anos em Portugal e estava vivendo no Espírito Santo havia dois anos. Segundo a família, ele tem barba e tatuagens, características que podem ajudar na identificação.

Serviço

Disque-denúncia (181)

Quem tiver informações que possam ajudar a localizar Felipe pode entrar em contato com o Disque-Denúncia pelo telefone 181. A ligação é gratuita e não é necessário se identificar. Também é possível enviar informações pelo site disquedenuncia181.es.gov.br ou pelo WhatsApp (27) 99253-8181.

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