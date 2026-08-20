Família procura por homem de 36 anos desaparecido em Cariacica

A família de Felipe César Santiago Coelho, de 36 anos, pede ajuda para encontrá-lo. Ele desapareceu em Cariacica, na Grande Vitória, no dia 4 de maio deste ano. A mãe de Felipe contou à reportagem de A Gazeta que testemunhas afirmaram tê-lo visto pela última vez em junho, na região da Vila Rubim, no Centro de Vitória.





Felipe morou durante nove anos em Portugal e estava vivendo no Espírito Santo havia dois anos. Segundo a família, ele tem barba e tatuagens, características que podem ajudar na identificação.