Criança de 6 anos morre atropelada por ônibus em Cariacica

Uma criança de seis anos morreu após ser atropelada por um ônibus do Sistema Transcol, no bairro Padre Gabriel, em Cariacica, na manhã desta quinta-feira (20).
Segundo informações da repórter da TV Gazeta, Tarciane Vasconcelos, o ônibus trafegava por uma rua fora de sua rota pois a avenida principal estaria interditada para uma obra. No momento do acidente, o motorista dava ré para liberar a passagem de um caminhão quando atingiu o menino, que estava de bicicleta.
A Polícia Militar informou que, ao chegar ao local, encontrou a criança já sem vida. A mãe de Pablo contou aos policiais que o filho estava de bicicleta no momento do atropelamento.
Segundo a PM, o motorista se apresentou na sede da 4ª Companhia do 7º Batalhão e afirmou que, inicialmente, não percebeu que havia atropelado a criança. Cerca de um quilômetro depois do local do acidente, ele teria sido abordado por um motociclista, que o avisou sobre o ocorrido.
Ainda conforme o relato do condutor à polícia, após ser informado sobre o atropelamento, ele deixou o ônibus, subiu na motocicleta e começou a procurar socorro e uma viatura para comunicar o acidente. O motorista também afirmou que ligou para o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), pelo telefone 190.
O condutor fez o teste do etilômetro, que apresentou resultado negativo para ingestão de álcool, e foi encaminhado à Delegacia Regional de Cariacica.
Em nota encaminhada pelo GVBus, a empresa responsável pelo coletivo confirmou que o ônibus fazia uma manobra de marcha a ré no momento do atropelamento. Segundo a operadora, o menino estava em uma área de ponto cego do veículo e, por isso, fora do campo de visão do motorista durante a manobra.
A empresa afirmou que o condutor só percebeu que havia ocorrido o acidente após ser alertado por terceiros. A operadora lamentou a morte da criança, informou que presta apoio à família e afirmou que está colaborando com as autoridades na apuração do caso.
A Polícia Científica informou que o corpo da criança será encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), em Vitória, para necropsia e, posteriormente, liberado aos familiares.