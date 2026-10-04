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Eleições 2026

Capixaba registra fila de quase 2h para brasileiros votarem na Bélgica

Lara Mireny mora em Bruxelas e contou à reportagem que brasileiros já aguardavam do lado de fora do local de votação por volta das 6h, no horário de Brasília

Publicado em 04 de Outubro de 2026 às 12:58

Wanessa Scardua

Wanessa Scardua

Publicado em 

04 out 2026 às 12:58
Capixaba registrou fila de brasileiros para votarem na Comuna de Saint Gilles, em Bruxelas, na Bélgica
Capixaba registrou fila de brasileiros para votarem na Comuna de Saint Gilles, em Bruxelas, na Bélgica Crédito: Lara Mireny

A jornalista capixaba Lara Mireny, natural de Vitória e que atualmente mora na Bélgica, registrou a movimentação de brasileiros para votar no primeiro turno das Eleições 2026 neste domingo (4). Por volta das 6h, no horário de Brasília, já havia fila do lado de fora da Comuna de Saint Gilles, em Bruxelas.


Segundo Lara, ela e outros brasileiros levaram quase duas horas para votar. “A fila estava grande, demoramos quase duas horas para conseguir votar. A curiosidade é que a votação não era nessa comuna, era no consulado ou na embaixada, mas mudou porque o número de brasileiros aumentou muito”, contou.


Lara registrou imagens da fila e da movimentação no local. O voto de brasileiros que vivem no exterior é realizado para a escolha do presidente da República.

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