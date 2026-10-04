Capixaba registra fila de quase 2h para brasileiros votarem na Bélgica

A jornalista capixaba Lara Mireny, natural de Vitória e que atualmente mora na Bélgica, registrou a movimentação de brasileiros para votar no primeiro turno das Eleições 2026 neste domingo (4). Por volta das 6h, no horário de Brasília, já havia fila do lado de fora da Comuna de Saint Gilles, em Bruxelas.





Segundo Lara, ela e outros brasileiros levaram quase duas horas para votar. “A fila estava grande, demoramos quase duas horas para conseguir votar. A curiosidade é que a votação não era nessa comuna, era no consulado ou na embaixada, mas mudou porque o número de brasileiros aumentou muito”, contou.





Lara registrou imagens da fila e da movimentação no local. O voto de brasileiros que vivem no exterior é realizado para a escolha do presidente da República.