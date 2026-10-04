Quando o resultado da eleição será divulgado e onde acompanhar a apuração do TSE em tempo real

Em 2018, no primeiro turno, o resultado que definiu que Fernando Haddad (PT) e Jair Bolsonaro (PSL) disputariam o segundo turno foi confirmado matematicamente às 20h48 — mas a totalização de 100% das urnas só terminou na manhã seguinte. Já no segundo turno, em 28 de outubro daquele ano, Bolsonaro foi declarado presidente eleito por volta das 19h, com pouco mais de 94% das urnas apuradas.