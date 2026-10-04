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4 de outubro

Domingo de eleição tem previsão de chuva e alerta de tempestade no ES

Climatempo prevê instabilidade na Grande Vitória, Sul e regiões Serrana, Norte e Noroeste; Inmet emitiu alerta para 32 municípios

Publicado em 04 de Outubro de 2026 às 08:14

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

04 out 2026 às 08:14
A chuva pode continuar neste domingo (4) no Espírito Santo Ricardo Medeiros

A chuva não tem dado trégua na Grande Vitória, e o domingo (4) de primeiro turno das Eleições 2026 começou instável em diversas regiões do Espírito Santo. Segundo a empresa de meteorologia Climatempo, as condições devem permanecer ao longo do dia.


O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo, de perigo potencial, para tempestades em partes do Sul do Estado e da região Serrana. O aviso é válido das 0h01 às 23h59 deste domingo e abrange 32 municípios.


Segundo a Climatempo, as instabilidades devem continuar pela manhã nas regiões Sul, Serrana e Grande Vitória, além de partes do Norte e Noroeste do Estado. À tarde, a previsão indica possibilidade de chuva no Sul e em algumas áreas da região Serrana e da Grande Vitória. Na Capital, as pancadas podem ser de moderada a forte intensidade.

Temperaturas


A previsão da Climatempo indica máxima de 29°C em Vitória, Cachoeiro de Itapemirim e Linhares. Em Colatina, a temperatura pode chegar a 28°C. Já em Venda Nova do Imigrante, a máxima prevista é de 20°C.

Veja as cidades sob alerta:
  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Alfredo Chaves
  4. Anchieta
  5. Apiacá
  6. Atílio Vivácqua
  7. Bom Jesus do Norte
  8. Brejetuba
  9. Cachoeiro de Itapemirim
  10. Castelo
  11. Conceição do Cstelo
  12. Divino de São Lourenço
  13. Domingos Martins
  14. Dores do Rio Preto
  15. Guaçuí
  16. Ibatiba
  17. Ibitirama
  18. Iconha
  19. Irupi
  20. Itapemirim
  21. Iúna
  22. Jerônimo Monteiro
  23. Marataízes
  24. Mimoso do Sul
  25. Muniz Freire
  26. Muqui
  27. Piúma
  28. Presidente Kennedy
  29. Rio Novo do Sul
  30. São José do Calçado
  31. Vargem Alta
  32. Venda Nova do Imigrante

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