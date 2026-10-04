Domingo de eleição tem previsão de chuva e alerta de tempestade no ES

A chuva não tem dado trégua na Grande Vitória, e o domingo (4) de primeiro turno das Eleições 2026 começou instável em diversas regiões do Espírito Santo. Segundo a empresa de meteorologia Climatempo, as condições devem permanecer ao longo do dia.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo, de perigo potencial, para tempestades em partes do Sul do Estado e da região Serrana. O aviso é válido das 0h01 às 23h59 deste domingo e abrange 32 municípios.
Segundo a Climatempo, as instabilidades devem continuar pela manhã nas regiões Sul, Serrana e Grande Vitória, além de partes do Norte e Noroeste do Estado. À tarde, a previsão indica possibilidade de chuva no Sul e em algumas áreas da região Serrana e da Grande Vitória. Na Capital, as pancadas podem ser de moderada a forte intensidade.
Temperaturas
A previsão da Climatempo indica máxima de 29°C em Vitória, Cachoeiro de Itapemirim e Linhares. Em Colatina, a temperatura pode chegar a 28°C. Já em Venda Nova do Imigrante, a máxima prevista é de 20°C.
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Atílio Vivácqua
- Bom Jesus do Norte
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- Venda Nova do Imigrante