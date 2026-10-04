Ricardo Ferraço vota em Vitória e diz estar otimista e confiante no 1º turno

Após votar, Ferraço conversou rapidamente com a imprensa e destacou o otimismo e confiança em sua campanha. "Foram quase 50 dias de um diálogo intenso com a população capixaba e meu otimismo e confiança vêm do reconhecimento que as pessoas têm pela transformação real que estamos fazendo no Espírito Santo", afirmou.





"Em caso de segundo turno, nós vamos aprofundar o debate entre as diferenças que existem entre os projetos que estão sendo submetidos à população capixaba. Mas é preciso aguardar com tranquilidade o resultado eleitoral", declarou, ao ser perguntado sobre a possibilidade de segundo turno para as eleições de governador.





Depois, o candidato seguiu para casa, onde aguardará a contagem dos votos ao lado de sua família.