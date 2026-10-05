5 orações para celebrar o Dia de São Benedito com fé

São Benedito, filho de escravizados, que encontraste a verdadeira liberdade servindo a Deus e aos irmãos, independentemente da sua raça ou cor, libertai-me de toda a escravidão, venha ela dos homens ou dos vícios, e ajudai-me a desalojar do meu coração toda a segregação e a reconhecer todos os homens por meus irmãos. São Benedito, amigo de Deus e dos homens, concedei-me a graça que vos peço com todo o coração ( fazer o pedido ).