Quando 1984 encontra 1964

1984 é um livro. 1964, uma ferida. No famoso romance de George Orwell, o poder fabrica inimigos, manipula a linguagem e organiza o ódio. Na história brasileira, uma ditadura suprimiu direitos sob a promessa de salvar o país. Distopia e memória revelam como o autoritarismo prepara sua chegada, fazendo a sociedade desejar aquilo que deveria temer.

Em 1984, os “dois minutos de ódio”, cerimonial diário obrigatório na sociedade distópica, transformam a hostilidade em ritual. O inimigo oferece um destino à frustração e uma justificativa à obediência. Hoje, o cenário político ilumina uma dinâmica familiar: a indignação, o adversário convertido em ameaça e a crueldade celebrada como coragem.

1964 nos faz lembrar que o medo pode conquistar apoio social para a supressão da liberdade. A ditadura não se sustentou apenas pelas armas, mas contou com adesões civis e com a tolerância de quem julgava que a repressão atingiria apenas os outros. A promessa de uma intervenção passageira desembocou em duas décadas de censura, perseguição e violência estatal.