O que muda com o novo Estatuto dos Direitos do Paciente?

Nesse contexto, o consentimento livre e esclarecido deixa de ser apenas uma formalidade burocrática e passa a constituir verdadeiro pressuposto de legitimidade da atuação médica. O paciente passa a ter garantido o direito de receber informações claras, adequadas e compreensíveis acerca do seu diagnóstico, prognóstico, consequências da recusa terapêutica, riscos, benefícios e alternativas dos tratamentos, e efeitos colaterais.





A consequência prática é profunda: decisões médicas tomadas sem adequada informação ao paciente poderão gerar não apenas responsabilidade civil, mas também enquadramento como violação aos direitos humanos, nos termos do artigo 24 do Estatuto.





Um dos pontos mais relevantes da nova legislação é o reconhecimento formal das chamadas diretivas antecipadas de vontade. Trata-se da possibilidade de o paciente registrar previamente quais tratamentos aceita ou recusa em situações futuras nas quais não consiga expressar sua vontade, além de poder indicar uma pessoa para tomar decisões médicas caso haja incapacidade superveniente.

O instituto aproxima o ordenamento brasileiro de modelos internacionais de proteção da autonomia pessoal, especialmente em situações envolvendo terminalidade da vida, cuidados paliativos e tratamentos invasivos.





A norma reconhece o direito do paciente de receber tratamento voltado ao alívio do sofrimento, participar das decisões sobre medidas invasivas, optar pela limitação de tratamentos desproporcionais e manifestar preferências sobre o local de cuidados no fim da vida.





Outro eixo central do Estatuto é a proteção da privacidade do paciente. O texto assegura exame em ambiente reservado, sigilo das informações médicas, confidencialidade dos dados de saúde, possibilidade de recusar visitas, controle sobre compartilhamento de informações e o direito de consentir ou não com a presença de estudantes e terceiros durante o atendimento.

A nova lei também fortalece o acesso do paciente ao próprio prontuário médico, consolidando entendimento já reconhecido pela jurisprudência brasileira. Acesso irrestrito ao prontuário, obtenção de cópias sem necessidade de justificativa e possibilidade de retificação de informações são alguns dos direitos expressamente previstos.





A tendência é que o Estatuto produza impacto significativo na responsabilização civil por erro médico e falhas assistenciais, pois agora, além da segurança jurídica dos pacientes em ter, previsto em lei própria, direitos que lhes eram tolhidos, os profissionais e instituições de saúde agora precisam produzir documentos que podem ser usados como provas caso violem a forma de assistir o paciente.