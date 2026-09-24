Cachoeiro de Itapemirim vai ganhar hospital para pacientes com câncer

O Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (Heci), referência em serviços de saúde no Sul do Espírito Santo, está construindo um Hospital do Câncer com 120 novos leitos. Com a conclusão da construção do prédio do novo hospital prevista para 2027, a nova estrutura é resultado de um investimento de R$ 256 milhões e vai gerar 600 novas vagas de empregos diretos.
A primeira fase da obra já começou e a instituição deu início ao processo de aquisição de equipamentos de alta tecnologia que irão compor o Hospital do Câncer. Em uma área de 21 mil m², a estrutura terá leitos de Centro de Terapia Intensiva e salas cirúrgicas, com capacidade para 3.600 diárias hospitalares por mês.
“A ampliação é considerada estratégica, uma vez que o Hospital Evangélico de Cachoeiro já opera no limite de sua capacidade, sendo referência regional em diversas especialidades como cardiologia, neurocirurgia e atendimento ao AVC, além da crescente demanda por tratamento de câncer, com o novo hospital, ampliaremos nossos atendimentos”, destaca o presidente do Conselho Deliberativo do HECI, Jackson de Oliveira Júnior.
Além de atender habitantes do Espírito Santo, o Heci costuma receber pacientes da maioria dos estados brasileiros e, em 2024, passou a oferecer cirurgias robóticas. O recurso conta com “braços” articulados e pinças ultrafinas que simulam com precisão os movimentos do pulso humano, permitindo cirurgias minimamente invasivas. Atualmente, ela é utilizada em cirurgias gerais.
O Heci também conta com um moderno Centro de Diagnóstico por Imagem, com equipamentos de última geração, garantindo mais precisão, segurança e resolutividade. Entre eles, está o tomógrafo que conta com mais de cem canais, assistido por Inteligência Artificial (IA), sendo capaz de trazer mais rapidez e precisão ao diagnóstico.
“Para o futuro, nosso plano é oferecer à população uma assistência médico-hospitalar cada vez mais acessível, de qualidade e moderna. Com a inauguração do Hospital do Câncer, vamos nos tornar uma referência ainda mais completa na área da Oncologia, expandindo os atendimentos de alta complexidade, além de reforçar as suas demais áreas de referência”, pontua Jackson de Oliveira Júnior.
- Site: www.heci.com.br
- Endereço: Rua Manoel Braga Machado, 02 Bairro Ferroviários Cachoeiro de Itapemirim - ES
- Telefone: (28) 3526-6166