Cachoeiro de Itapemirim vai ganhar hospital para pacientes com câncer

O Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (Heci), referência em serviços de saúde no Sul do Espírito Santo, está construindo um Hospital do Câncer com 120 novos leitos. Com a conclusão da construção do prédio do novo hospital prevista para 2027, a nova estrutura é resultado de um investimento de R$ 256 milhões e vai gerar 600 novas vagas de empregos diretos.





A primeira fase da obra já começou e a instituição deu início ao processo de aquisição de equipamentos de alta tecnologia que irão compor o Hospital do Câncer. Em uma área de 21 mil m², a estrutura terá leitos de Centro de Terapia Intensiva e salas cirúrgicas, com capacidade para 3.600 diárias hospitalares por mês.





“A ampliação é considerada estratégica, uma vez que o Hospital Evangélico de Cachoeiro já opera no limite de sua capacidade, sendo referência regional em diversas especialidades como cardiologia, neurocirurgia e atendimento ao AVC, além da crescente demanda por tratamento de câncer, com o novo hospital, ampliaremos nossos atendimentos”, destaca o presidente do Conselho Deliberativo do HECI, Jackson de Oliveira Júnior.