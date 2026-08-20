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Foragido capturado

Advogado investigado por crimes contra empresários no ES é preso no Peru

Segundo a Sesp, advogado é apontado como líder de organização criminosa envolvida em furtos e roubos contra empresários no Norte do ES

Publicado em 20 de Agosto de 2026 às 12:37

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

20 ago 2026 às 12:37

Um advogado foragido da Justiça do Espírito Santo foi preso no Peru, suspeito de liderar uma organização criminosa envolvida em furtos e roubos contra empresários no Norte do Estado.


A prisão foi divulgada pela Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) nesta quinta-feira (20). Segundo a pasta, o investigado também é apontado como mentor do esquema. O nome dele não foi divulgado.


O advogado foi localizado a partir de informações obtidas pelo Laboratório de Inteligência Cibernética da Sesp. A captura foi realizada em parceria com autoridades peruanas e a Interpol, representada no Brasil pela Polícia Federal (PF).


Mais detalhes sobre o caso serão divulgados pelas autoridades em uma coletiva de imprensa na tarde desta quinta-feira (20). O texto será atualizado após a apresentação das informações.

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