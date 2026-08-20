Servidor morre após ser atingido por portão no trabalho em prefeitura do ES

O servidor público João Luís Fortuna, de 63 anos, morreu após ser atingido por um portão durante o trabalho, na manhã desta quinta-feira (20), em São Domingos do Norte, no Noroeste do Espírito Santo. Ele trabalhava havia cerca de 27 anos como motorista da prefeitura.





De acordo com informações preliminares, o acidente aconteceu quando João abria o portão da sede da Secretaria Municipal de Obras e Agricultura, no bairro Emílio Calegari. A estrutura caiu sobre o servidor, que foi socorrido com vida e levado ao Pronto-Socorro Municipal, mas não resistiu aos ferimentos.





Em nota, a prefeitura lamentou a morte e destacou a trajetória do servidor, que dedicou grande parte da vida ao serviço público e ao atendimento à população do município.





Segundo a administração municipal, as circunstâncias e as possíveis causas do acidente serão apuradas, incluindo as condições da estrutura e os procedimentos relacionados ao local. A prefeitura informou ainda que serão adotadas as medidas administrativas e legais cabíveis.