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Tristeza

Servidor morre após ser atingido por portão no trabalho em prefeitura do ES

João Luís Fortuna, de 63 anos, trabalhava havia cerca de 27 anos como motorista da Prefeitura de São Domingos do Norte

Publicado em 20 de Agosto de 2026 às 11:38

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

20 ago 2026 às 11:38
O motorista chegou a ser socorrido com vida e encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade
João Luís Fortuna, de 63 anos, trabalhava havia 27 anos como motorista do município Acervo familiar

O servidor público João Luís Fortuna, de 63 anos, morreu após ser atingido por um portão durante o trabalho, na manhã desta quinta-feira (20), em São Domingos do Norte, no Noroeste do Espírito Santo. Ele trabalhava havia cerca de 27 anos como motorista da prefeitura.


De acordo com informações preliminares, o acidente aconteceu quando João abria o portão da sede da Secretaria Municipal de Obras e Agricultura, no bairro Emílio Calegari. A estrutura caiu sobre o servidor, que foi socorrido com vida e levado ao Pronto-Socorro Municipal, mas não resistiu aos ferimentos.


Em nota, a prefeitura lamentou a morte e destacou a trajetória do servidor, que dedicou grande parte da vida ao serviço público e ao atendimento à população do município.


Segundo a administração municipal, as circunstâncias e as possíveis causas do acidente serão apuradas, incluindo as condições da estrutura e os procedimentos relacionados ao local. A prefeitura informou ainda que serão adotadas as medidas administrativas e legais cabíveis.

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