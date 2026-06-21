Acidente deixa mais de 300 imóveis sem energia em São Domingos do Norte

O motorista de um Toyota Corolla Cross bateu e derrubou um poste na Rodovia Jeter Lopes de Farias, em São Domingos do Norte, no Noroeste do Espírito Santo. O acidente aconteceu na madrugada deste domingo (21), no bairro Niterói. Com o impacto, outras duas estruturas da rede elétrica também caíram, deixando centenas de consumidores sem energia.





A Santa Maria, distribuidora de energia que atende o município, informou que equipes técnicas foram mobilizadas imediatamente e realizaram manobras operacionais para reduzir os impactos do acidente. Apesar dos esforços, cerca de 318 consumidores permaneciam sem fornecimento de energia até o fim da manhã.







O motorista do carro não foi localizado no local do acidente, segundo a Polícia Militar.