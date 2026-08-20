Aves brasileiras: 7 espécies mais bonitas do país

O cardeal-do-nordeste ( Paroariadominicana ), também conhecido popularmente como galo-de-campina, é facilmente reconhecido pela cabeça vermelha intensa, que contrasta com as regiões claras e acinzentadas do restante da plumagem. É uma ave bastante característica do interior nordestino e está especialmente associada à Caatinga, onde ocupa ambientes de vegetação mais baixa e ensolarada. Também pode aparecer nas proximidades de rios em áreas de Cerrado. De comportamento social, costuma formar grupos, o que facilita sua observação em determinadas regiões.