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Ação interestadual

PF prende 2 em operação contra tráfico, armas e lavagem de dinheiro no ES e MG

Publicado em

20 ago 2026 às 12:02

Duas pessoas foram presas durante uma operação da Polícia Federal (PF) contra tráfico de drogas, comércio ilegal de armas e lavagem de dinheiro, realizada nesta quinta-feira (20), em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, e em Governador Valadares, em Minas Gerais. Ao todo, foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva e cinco de busca e apreensão.


Segundo a PF, a operação tem como objetivo desarticular uma organização criminosa que atuaria na aquisição e distribuição de drogas e armamentos, além da movimentação de recursos financeiros incompatíveis com a capacidade econômica declarada pelos investigados.


Durante a ação, foram apreendidos celulares, mídias digitais, documentos de interesse para a investigação, veículos, joias, dinheiro e outros bens que poderão ser analisados para identificar a origem e a movimentação do patrimônio. De acordo com a corporação, o material também poderá ajudar a identificar outros possíveis envolvidos.


Os investigados poderão responder, conforme a participação de cada um, pelos crimes de tráfico de drogas, comércio ilegal de arma de fogo, lavagem de dinheiro e associação criminosa, além de outros delitos que possam ser identificados durante as investigações. A reportagem de A Gazeta procurou a PF para saber onde os dois presos foram localizados e aguarda retorno.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Inusitado

Homem é preso após furtar caixa de transportar corpos do SML de Cachoeiro

Publicado em 20/08/2026 às 11:27

Um homem de 31 anos foi preso na noite de quarta-feira (19) após furtar uma caixa metálica utilizada para o transporte de corpos da Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Científica, o suspeito invadiu a antiga sede da instituição, no bairro Independência, e retirou o equipamento do imóvel.


De acordo com a Guarda Civil Municipal, denúncias sobre o furto levaram uma equipe a iniciar buscas com auxílio de imagens do videomonitoramento. O suspeito foi localizado no bairro Nossa Senhora Aparecida, já levando a caixa. Conforme a corporação, ele estava bastante alterado e exaltado no momento da abordagem.


Durante o trajeto até a Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim, o homem deu vários chutes no compartimento de segurança da viatura e danificou a estrutura interna. A caixa metálica foi recuperada e entregue a um perito oficial criminal.


O suspeito foi autuado em flagrante por furto qualificado e dano qualificado e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP). A Polícia Científica informou que vai reavaliar as estratégias de segurança adotadas na antiga sede da instituição.

Homem é detido furtando caixa metálica do transporte de cadáveres do SML
Homem é detido furtando caixa metálica do transporte de cadáveres do SML Redes sociais/ GCM Cachoeiro
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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Tentativa de homicídio

Homem é baleado e dirige 8 km até hospital para buscar socorro na Serra

Publicado em 20/08/2026 às 10:01
Rato é encontrado dentro de maternidade do Hospital Jayme Santos Neves, na Serra
Hospital Jayme Santos Neves, na Serra Divulgação Sesa / Leitor de A Gazeta

Um homem de 32 anos foi baleado com diversos disparos no bairro Conjunto Jacaraípe, na Serra, na noite de quarta-feira (20). Mesmo ferido, ele dirigiu cerca de 8 quilômetros até o Hospital Estadual Doutor Jayme Santos Neves, em Morada de Laranjeiras, onde buscou atendimento.


Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que a vítima conversava com outro homem quando o indivíduo sacou uma arma e atirou diversas vezes. Após os disparos, o suspeito fugiu, e a vítima entrou no próprio carro e seguiu até o hospital. De acordo com informações repassadas pela equipe médica aos policiais, o homem apresentava múltiplas perfurações, mas não corria risco de vida.


O suspeito não foi localizado pela Polícia Militar. A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para obter informações sobre as investigações, mas não houve retorno até a última atualização desta matéria.

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Mandado de prisão

Homem com histórico de violência é preso por agredir a ex em Pinheiros

Publicado em 20/08/2026 às 09:40

Um homem de 54 anos foi preso pela Polícia Civil suspeito de agredir a ex-companheira com um soco no rosto, em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, na quarta-feira (19). Segundo a corporação, o homem já tinha outras passagens por violência doméstica e familiar contra a mulher.


Após a agressão, a vítima procurou uma unidade policial, registrou a ocorrência e solicitou medidas protetivas de urgência.


O suspeito foi localizado e detido em um estabelecimento comercial de propriedade dele, no município. Ele foi preso em cumprimento a um mandado de prisão preventiva.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Pontal de Camburi

Ponte da Passagem volta a receber iluminação cênica

Publicado em 20/08/2026 às 07:45
Ponte da Passagem volta a receber iluminação cênica
Ponte da Passagem volta a receber iluminação cênica Leitor A Gazeta

A Ponte da Passagem, na Capital, voltou a receber iluminação cênica. A Prefeitura de Vitória informou que está realizando testes no sistema de luzes da estrutura, como parte das ações de valorização da paisagem urbana previstas no programa Vitória de Frente para o Mar.


A iniciativa também está relacionada às intervenções previstas para a região do Pontal de Camburi


A retomada acontece após anos sem a iluminação que destacava os cabos de aço da ponte. Em 2023, A Gazeta mostrou que a estrutura havia deixado de receber a iluminação cênica por causa de atos de vandalismo, segundo informou, à época, a Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran).


De acordo com o órgão, cabos condutores, projetores, luminárias, fios, dutos e outros componentes do sistema foram danificados ou roubados e não puderam ser repostos. Com isso, os cabos de aço, que antes eram iluminados e ajudavam a transformar a ponte em um dos destaques da paisagem urbana de Vitória, ficaram às escuras.


Na ocasião, a Setran informou que estudava um novo modelo de iluminação, projetado da parte mais alta da ponte para a mais baixa, com o objetivo de dificultar novos casos de vandalismo.

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Crime em Iúna

Foragido há 24 anos por homicídio em Iúna é preso no RJ

Publicado em 19/08/2026 às 18:59

Um homem de 52 anos, que estava foragido há 24 anos por um assassinato em Iúna, foi preso pela Polícia Federal na terça-feira (18), em Ajuda de Cima, no município de Macaé, no Rio de JaneiroCarlos Roberto é apontado pela investigação como autor da morte de Aladim José Gomes, esfaqueado em 31 de janeiro de 2002.


Segundo as investigações, vítima e suspeito trabalhavam descarregando caminhões em um estabelecimento comercial de Iúna e tinham desavenças relacionadas ao serviço. De acordo com a polícia, os dois disputavam trabalhos oferecendo preços mais baixos, o que teria provocado conflitos entre eles.


A Polícia Civil informou que Carlos Roberto estava foragido desde o crime e que o processo estava suspenso desde 2005, porque ele não havia sido localizado.


Após levantamentos de inteligência, policiais federais localizaram o suspeito e cumpriram o mandado de prisão preventiva por homicídio qualificado por motivo fútil. Ele foi encaminhado ao sistema prisional em Campos dos Goytacazes, onde permanecerá à disposição da Justiça.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Feminicídio

Suspeito de matar companheira a tiros em Linhares é preso

Publicado em 19/08/2026 às 18:51
Suspeito tentou fugir por área de plantação em Fundão, mas foi detido por policiais militares.
Suspeito tentou fugir por área de plantação em Fundão, mas foi detido por policiais militares. Divulgação | Polícia Civil
Um homem de 33 anos foi preso na manhã desta quarta-feira (19), em Fundão, suspeito de matar a tiros Cremacia Oliveira dos Santos, de 28 anos. O crime ocorreu em 6 de agosto, na região de Conceição de Baixo, zona rural de Linhares. Segundo a Polícia Civil, a vítima e o investigado mantinham um relacionamento, e o assassinato teria ocorrido no contexto do término do casal.

De acordo com a corporação, a investigação reuniu elementos que apontam o homem como autor do crime. A Polícia Civil representou pela prisão do suspeito, que teria deixado a região após o assassinato.

O homem foi localizado em Fundão e, durante a abordagem, tentou fugir por uma área de plantação, segundo a polícia. Ele acabou detido por policiais militares.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia Regional de Aracruz e, posteriormente, a uma unidade prisional. De acordo com o chefe da Delegacia Regional de Linhares, delegado Fabrício Lucindo, o inquérito policial será encaminhado à Justiça.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Varicela

Marataízes emite alerta após aumento de casos de catapora

Publicado em 19/08/2026 às 18:40

A prefeitura de Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, informou nesta quarta-feira (19) que o município está em estado de alerta devido ao aumento de casos confirmados de varicela, popularmente conhecida como catapora. Foram 55 casos registrados da doença no período de 1º de julho ao dia 15 de agosto.


Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, alunos de 13 unidades de educação básica tiveram casos confirmados. A Vigilância Epidemiológica acompanha a situação e orienta a população a manter a vacinação em dia, evitar contato com pessoas com suspeita ou confirmação da doença e procurar atendimento médico em caso de sintomas.


“A situação epidemiológica segue sendo acompanhada de forma contínua pela Vigilância Epidemiológica. O número de casos reforça a importância da participação de toda a comunidade: mantenha a vacinação em dia, evite o contato com pessoas com suspeita ou confirmação da doença e, diante de sintomas, procure atendimento e siga as orientações de isolamento”, informou a Prefeitura.

A varicela é uma infecção viral aguda e altamente contagiosa causada pelo vírus Varicela-zóster. Entre os principais sintomas estão febre, cansaço, falta de apetite e o surgimento de manchas vermelhas na pele que evoluem para bolhas e podem provocar coceira intensa. Posteriormente, as lesões secam e formam crostas.


A transmissão pode ocorrer pelo contato com secreções respiratórias, como as expelidas por tosse ou espirro, e pelo contato direto com o líquido presente nas bolhas.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
No Caparaó

Caminhão capota em Alegre e deixa duas pessoas feridas

Publicado em 19/08/2026 às 17:05

Um caminhão que transportava sacos de cimento capotou na manhã desta quarta-feira (19), na BR 482, nas proximidades de Celina, distrito de Alegre, na Região do Caparaó capixaba. Um homem e uma mulher ficaram feridos. 


Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas não ficaram presas às ferragens e foram encaminhadas para avaliação médica em um hospital de referência, em Guaçuí. Os militares realizaram a contenção dos líquidos derramados pelo veículo e a limpeza da pista para garantir a segurança dos demais veículos da rodovia.


Não houve interdição total de rodovia. Segundo a Polícia Militar, o trânsito segue em meia pista, e a orientação é que os condutores redobrem a atenção ao passar pelo local. 


A PM aguarda a chegada de um guincho particular para a retirada do caminhão. As causas do acidente não foram informadas.

Caminhão de cimento capota em Alegre
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Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
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Motorista sai de carro após acidente e morre atropelado por carreta na BR 101

Publicado em 19/08/2026 às 16:21
Polícia Civil afirma que a perícia foi acionada para atender a ocorrência às 11h29.
Ecovias Capixaba diz que carro colidiu com defensa metálica. Leitor A Gazeta

Um homem de 57 anos morreu após ser atropelado por uma carreta na BR 101, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (19). O acidente ocorreu no km 31 da rodovia, na altura do distrito de Braço do Rio. 


Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), momentos antes do atropelamento, o homem havia se envolvido em outro acidente enquanto dirigia um Chevrolet Celta vermelho. De acordo com a Ecovias Capixaba, concessionária responsável pela rodovia, o carro bateu contra uma defensa metálica.


Após a colisão, o motorista saiu do veículo e foi atropelado por uma carreta, conforme informou a PRF. Segundo a corporação, uma equipe da concessionária que chegava ao local presenciou o atropelamento.


A Ecovias Capixaba e a PRF alegam que a carreta e o condutor não foram localizados.


Segundo a Polícia Civil, o corpo do homem foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Linhares.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Estradas

BR101 será interditada em Fundão para detonação de rochas

Publicado em 19/08/2026 às 15:40
Trecho da BR 101 que terá interdição total nesta quinta (5) para fragmentação de rochas
Trecho em Fundão será totalmente interditado | Divulgação/Ecovias Capixaba

Um trecho da BR 101 em Fundão será novamente interditado nos dois sentidos às 14h desta quinta-feira (20) para detonação de rochas. A previsão é de que o bloqueio dure uma hora e meia, com liberação da pista às 15h30.


Segundo a Ecovias Capixaba, o trecho fica próximo à praça de pedágio e a intervenção integra as obras de duplicação da rodovia federal. Caso seja necessário, o sistema de Pare e Siga poderá ser adotado após as 15h30, até a normalização do tráfego.


A concessionária informou ainda que a operação poderá ser cancelada e remarcada em caso de chuva ou outras condições meteorológicas adversas. A orientação aos motoristas é programar os deslocamentos com antecedência e respeitar a sinalização implantada no local.

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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno

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