PF prende 2 em operação contra tráfico, armas e lavagem de dinheiro no ES e MG

Duas pessoas foram presas durante uma operação da Polícia Federal (PF) contra tráfico de drogas, comércio ilegal de armas e lavagem de dinheiro, realizada nesta quinta-feira (20), em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, e em Governador Valadares, em Minas Gerais. Ao todo, foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva e cinco de busca e apreensão.





Segundo a PF, a operação tem como objetivo desarticular uma organização criminosa que atuaria na aquisição e distribuição de drogas e armamentos, além da movimentação de recursos financeiros incompatíveis com a capacidade econômica declarada pelos investigados.





Durante a ação, foram apreendidos celulares, mídias digitais, documentos de interesse para a investigação, veículos, joias, dinheiro e outros bens que poderão ser analisados para identificar a origem e a movimentação do patrimônio. De acordo com a corporação, o material também poderá ajudar a identificar outros possíveis envolvidos.





Os investigados poderão responder, conforme a participação de cada um, pelos crimes de tráfico de drogas, comércio ilegal de arma de fogo, lavagem de dinheiro e associação criminosa, além de outros delitos que possam ser identificados durante as investigações. A reportagem de A Gazeta procurou a PF para saber onde os dois presos foram localizados e aguarda retorno.