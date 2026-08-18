São Mateus instala totens de segurança em escolas municipais

São Mateus, no Norte do Espírito Santo, começou a implantar totens de segurança inteligente em escolas da rede municipal. Segundo a Prefeitura, seis unidades de ensino serão contempladas com os equipamentos, que possuem câmeras de monitoramento, visão panorâmica e iluminação de emergência.





Os totens serão instalados nas áreas externas das escolas Prof. João Pinto Bandeira, Marizete Venâncio, Herinéia Lima de Oliveira, Dr. Arnóbio Alves de Holanda, Dora Arnizaut Silvares e Ouro Negro. Outros equipamentos também serão colocados na Secretaria Municipal de Educação e no pátio onde ficam os veículos da rede municipal de ensino, como os ônibus escolares.





Os aparelhos permitem a comunicação em tempo real com o Centro de Comando Operacional da Guarda Civil Municipal. Por meio de um botão do totem, a comunidade escolar pode enviar e receber mensagens de áudio, recurso que também será usado para dar orientações e reforço a ações educativas.





O sistema de monitoramento dos totens também é interligado a outras forças de emergência, como a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192).





De acordo com a Prefeitura, o projeto é pioneiro no estado e passará por um teste de eficácia após a implantação. Caso os resultados sejam considerados satisfatórios, o município afirma que pretende ampliar a instalação dos totens para as demais escolas da rede.