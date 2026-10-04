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Eleições 2026

Renan Santos (Missão) vota em Vila Friburgo, São Paulo

Candidato à presidência votou em escola estadual na Zona Sul de São Paulo

Publicado em 04 de Outubro de 2026 às 11:29

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

04 out 2026 às 11:29
Carlos Henrique Dias/Globo

O candidato à disputa presidencial Renan Santos (Missão) registrou seu voto em Vila Friburgo, São Paulo, por volta das 10h30 da manhã deste domingo, 4. Ele votou ao lado de apoiadores e colegas de partido, como Guto Zacarias, candidato à deputado federal.

Renan Santos saiu de sua seção eleitoral sem pronunciamento público à imprensa após o voto. A partir das 17h, o candidato deve acompanhar a apuração na sede do seu partido, em São Paulo, em evento fechado.

Renan falou com a imprensa após seu voto em Vila Friburgo, São Paulo, tecendo fortes críticas ao processo político deste ciclo eleitoral e também ao seu concorrente ao Planalto Flávio Bolsonaro (PL).

"Essa é a eleição mais bizarra de todos, a mais estranha desde a redemocratização", disse Renan Santos. "Ninguém discutiu nada, foi uma eleição vazia, construída para ser vazia porque as forças políticas que hoje são majoritárias são envolvidas em escândalos de corrupção gigantescos", completou.

Renan Santos também aproveitou o pronunciamento para criticar abertamente o voto útil em Flávio Bolsonaro. "É muito triste que o país vote em um cara completamente covarde, desqualificado, burro como o Flávio", afirmou. "Nenhum eleitor do Flávio sabe explicar porque vota nele".

Apesar das críticas, Renan Santos afirmou estar esperançoso para acompanhar a apuração e defendeu que fez uma campanha muito bonita.

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