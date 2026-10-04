Idosos marcam presença nas urnas do ES mesmo sem obrigação de votar

O primeiro turno das Eleições 2026 começou às 8h deste domingo (4), com a presença nas urnas de eleitores que podem optar por não votar, como os maiores de 70 anos. A reportagem de A Gazeta encontrou esses personagens em Vitória e em cidades do interior do Espírito Santo.





Na Capital, o casal de aposentados Conceição e Irineu Benevides, de 84 e 89 anos, respectivamente, chegou cedo a uma faculdade particular no bairro Santa Lúcia para votar. Eles preferem o horário da manhã porque, segundo o casal, o movimento costuma ser maior à tarde.



