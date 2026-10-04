Idosos marcam presença nas urnas do ES mesmo sem obrigação de votar

O primeiro turno das Eleições 2026 começou às 8h deste domingo (4), com a presença nas urnas de eleitores que podem optar por não votar, como os maiores de 70 anos. A reportagem de A Gazeta encontrou esses personagens em Vitória e em cidades do interior do Espírito Santo.
Na Capital, o casal de aposentados Conceição e Irineu Benevides, de 84 e 89 anos, respectivamente, chegou cedo a uma faculdade particular no bairro Santa Lúcia para votar. Eles preferem o horário da manhã porque, segundo o casal, o movimento costuma ser maior à tarde.
Os dois contam que votam desde que completaram 18 anos. De forma bem-humorada, Conceição explicou por que continua participando das eleições, mesmo sem ser obrigada. “Eu tenho que votar, não tô morta ainda”, disse.
Outro casal de aposentados foi às urnas em uma escola particular da Praia do Canto, em Vitória. Mariano e Maria Luísa Toribio, de 87 e 81 anos, respectivamente, disseram à repórter Jaciele Simoura que mantêm o hábito de participar das eleições mesmo com o voto facultativo.
Naturais do Rio de Janeiro, eles moram na Capital capixaba há 48 anos. Maria Luísa disse que gosta de participar do processo eleitoral por considerá-lo um momento importante para o país.
“É a oportunidade de escolher nossos administradores. Queremos escolher para fazer um bom governo e melhorar nosso país. Que eles cumpram o que prometem”, afirmou.
Em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, o agricultor Luiz Ramos, de 71 anos, foi o primeiro a chegar, às 6h30, à Escola Estadual de Ensino Médio CEI Áttila de Almeida Miranda, no bairro Vila Rica.
À repórter Beatriz Caliman, o aposentado contou que chegou cedo para conseguir estacionar perto do local de votação. “Cheguei aqui 6h30 para garantir um local perto para estacionar. Achei que ia ser mais difícil. Bom para colocar o papo em dia na fila”, contou.
No local de votação com maior número de eleitores de Linhares, no Norte do Espírito Santo, o protagonista foi o aposentado José Luiz Suzano, de 77 anos. Ele foi o primeiro a chegar, por volta das 7h30, à EMEF Marília de Rezende Scarton Coutinho, no bairro Interlagos.
Mesmo com o voto facultativo, José Luiz disse que mantém o hábito de participar das eleições e afirmou que esta será a última vez que irá às urnas.