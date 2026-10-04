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Eleições 2026

Idosos marcam presença nas urnas do ES mesmo sem obrigação de votar

A Gazeta encontrou eleitores com mais de 70 anos em Vitória, Cachoeiro de Itapemirim e Linhares que mantêm o hábito de participar das eleições

Publicado em 04 de Outubro de 2026 às 09:28

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

04 out 2026 às 09:28
Os aposentados Conceição Benevides, de 84 anos, e Irineu Benevides, de 89, foram votar em faculdade de Vitória
Os aposentados Conceição Benevides, de 84 anos, e Irineu Benevides, de 89, foram votar em faculdade de Vitória Guilherme Marques

O primeiro turno das Eleições 2026 começou às 8h deste domingo (4), com a presença nas urnas de eleitores que podem optar por não votar, como os maiores de 70 anos. A reportagem de A Gazeta encontrou esses personagens em Vitória e em cidades do interior do Espírito Santo.


Na Capital, o casal de aposentados Conceição e Irineu Benevides, de 84 e 89 anos, respectivamente, chegou cedo a uma faculdade particular no bairro Santa Lúcia para votar. Eles preferem o horário da manhã porque, segundo o casal, o movimento costuma ser maior à tarde.


Os dois contam que votam desde que completaram 18 anos. De forma bem-humorada, Conceição explicou por que continua participando das eleições, mesmo sem ser obrigada. “Eu tenho que votar, não tô morta ainda”, disse.
Mariano e Maria Luisa Toribio foram votar em escola da Praia do Canto
Mariano e Maria Luisa Toribio foram votar em escola da Praia do Canto Jaciele Simoura

Outro casal de aposentados foi às urnas em uma escola particular da Praia do Canto, em Vitória. Mariano e Maria Luísa Toribio, de 87 e 81 anos, respectivamente, disseram à repórter Jaciele Simoura que mantêm o hábito de participar das eleições mesmo com o voto facultativo.

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Naturais do Rio de Janeiro, eles moram na Capital capixaba há 48 anos. Maria Luísa disse que gosta de participar do processo eleitoral por considerá-lo um momento importante para o país.


“É a oportunidade de escolher nossos administradores. Queremos escolher para fazer um bom governo e melhorar nosso país. Que eles cumpram o que prometem”, afirmou.

O agricultor Luiz Ramos, de 71 anos, que chegou às 6h30 em local de votação em Cachoeiro de Itapemirim
O agricultor Luiz Ramos, de 71 anos, que chegou às 6h30 em local de votação em Cachoeiro de Itapemirim Beatriz Caliman
Idoso foi o primeiro a chegar para votar

Em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, o agricultor Luiz Ramos, de 71 anos, foi o primeiro a chegar, às 6h30, à Escola Estadual de Ensino Médio CEI Áttila de Almeida Miranda, no bairro Vila Rica.


À repórter Beatriz Caliman, o aposentado contou que chegou cedo para conseguir estacionar perto do local de votação. “Cheguei aqui 6h30 para garantir um local perto para estacionar. Achei que ia ser mais difícil. Bom para colocar o papo em dia na fila”, contou.

O aposentado José Luiz Suzano, de 77 anos, chegou por volta de 7h30 ao colégio para votar
O aposentado José Luiz Suzano, de 77 anos, com camisa vermelha, chegou por volta de 7h30 ao colégio para votar Adrielle Mariana
A última eleição de aposentado em Linhares

No local de votação com maior número de eleitores de Linhares, no Norte do Espírito Santo, o protagonista foi o aposentado José Luiz Suzano, de 77 anos. Ele foi o primeiro a chegar, por volta das 7h30, à EMEF Marília de Rezende Scarton Coutinho, no bairro Interlagos.


Mesmo com o voto facultativo, José Luiz disse que mantém o hábito de participar das eleições e afirmou que esta será a última vez que irá às urnas.

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