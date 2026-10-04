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De olho no relógio

Eleições 2026: veja os horários de votação neste domingo (4)

Seções funcionarão até as 17h, no horário de Brasília

Publicado em 04 de Outubro de 2026 às 08:44

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

04 out 2026 às 08:44
Rovena Rosa/Agência Brasil

Neste domingo (4), 158.745.463 eleitores estão aptos a comparecer aos locais de votação, em todo o país, para escolher os candidatos que disputam as vagas no primeiro turno das Eleições Gerais.  

Os eleitores deverão ficar atentos aos horários: a votação será iniciada às 8h e terminará às 17h, seguindo obrigatoriamente o horário de Brasília.  

O prazo será prorrogado quando houver pessoas aguardando na fila às 17h. Nesse caso, serão distribuídas senhas para garantir que todos os presentes possam exercer o voto. 

Primeiro Turno

Nesta etapa, o eleitor deverá escolher até seis candidatos que disputam os seguintes cargos: 

Deputado federal (quatro dígitos)   

Deputado estadual ou distrital (cinco dígitos)  

Primeiro senador (três dígitos)  

Segundo senador (três dígitos)  

Governador (dois dígitos)  

Presidente da República (dois dígitos)

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