Jovem morre e dois ficam feridos após carro bater em muro em Marilândia

Uma jovem de 21 anos morreu após o carro em que estava, um Ford Ka, bater contra um muro na ES 356, na altura do Córrego Pirangi, em Marilândia, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de sábado (3). Segundo a Polícia Militar, a vítima foi encontrada já sem vida às margens da rodovia.





Ainda de acordo com a PM, o motorista e outro passageiro que estavam no veículo foram socorridos e levados ao Hospital Sílvio Avidos, em Colatina. Testemunhas relataram aos militares que o carro seguia no sentido Colatina–Marilândia quando teria perdido o controle, atingido o muro de uma propriedade e rodado até parar sobre a faixa central da via.





Durante o atendimento, os militares constataram que o motorista não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A PM informou ainda que não havia sinais aparentes de embriaguez, mas o condutor se recusou a fazer o teste do bafômetro.





O corpo da jovem foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina, para necropsia e posterior liberação aos familiares. A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Marilândia.