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Prejuízo

Carro destrói fachada de franguinho em Vila Velha e motorista foge

Veículo bateu no Franguinho do Gilson, em Santa Inês, na manhã deste domingo (4); proprietário estima prejuízo de R$ 20 mil

Publicado em 04 de Outubro de 2026 às 11:14

Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

04 out 2026 às 11:14
Carro destrói fachada de restaurante em Vila Velha e motorista foge
Carro destruiu a fachada do Franguinho do Gilson, no bairro Santa Inês, em Vila Velha Crédito: Leitor | A Gazeta

Um carro atingiu e destruiu parte da fachada do Franguinho do Gilson, no bairro Santa Inês, em Vila Velha, na manhã deste domingo (4). Segundo apuração do repórter André Afonso, da TV Gazeta, o motorista deixou o local antes da chegada da Polícia Militar e não foi localizado.


O segurança do restaurante acionou o proprietário por volta das 6h10, logo após a batida. A PM foi chamada para registrar a ocorrência e acionou um guincho para retirar o veículo. A via foi liberada em seguida. Os militares também constataram que o carro estava com um dos pneus careca.

Testemunhas relatam alta velocidade

Testemunhas relataram ao proprietário que o veículo estaria em alta velocidade antes de atingir o imóvel. Chovia no momento da batida e, conforme os relatos, o carro pode ter aquaplanado. Ainda segundo a apuração da TV Gazeta, o veículo bateu sozinho e não havia marcas de frenagem no asfalto.

Um carro atingiu e destruiu parte da fachada do restaurante Franguinho do Gilson, no bairro Santa Inês, em Vila Velha, na manhã deste domingo (4)
Um carro atingiu e destruiu parte da fachada do restaurante Franguinho do Gilson, no bairro Santa Inês, em Vila Velha, na manhã deste domingo (4) Leitor | A Gazeta

O proprietário estima um prejuízo de aproximadamente R$ 20 mil. Apesar dos danos, ele acredita que conseguirá manter o atendimento aos clientes neste domingo.


*Com informações do repórter André Afonso, da TV Gazeta.

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