Carro destrói fachada de franguinho em Vila Velha e motorista foge

Um carro atingiu e destruiu parte da fachada do Franguinho do Gilson, no bairro Santa Inês, em Vila Velha, na manhã deste domingo (4). Segundo apuração do repórter André Afonso, da TV Gazeta, o motorista deixou o local antes da chegada da Polícia Militar e não foi localizado.





O segurança do restaurante acionou o proprietário por volta das 6h10, logo após a batida. A PM foi chamada para registrar a ocorrência e acionou um guincho para retirar o veículo. A via foi liberada em seguida. Os militares também constataram que o carro estava com um dos pneus careca.