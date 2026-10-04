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Eleições 2026

Augusto Cury (Avante) vota em Colina, interior de São Paulo

Candidato à Presidência compareceu à seção eleitoral acompanhado de apoiadores e defendeu a pacificação do país

Publicado em 04 de Outubro de 2026 às 11:57

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

04 out 2026 às 11:57

O candidato à disputa presidencial Augusto Cury (Avante), votou há pouco na cidade de Colina, no interior de São Paulo, por volta das 11h deste domingo, 4 de outubro. O escritor participa da corrida pelo Palácio do Planalto em chapa com Júlio Delgado, seu colega de partido.

Augusto Cury (Avante) vota em Colina, no interior de SP Reprodução/GloboNews

O candidato reforçou à imprensa que o momento político do País coloca o brasileiro em estado de alerta e ansiedade pelo futuro. Cury disse que a expectativa em relação à apuração é que haja uma surpresa positiva para sua chapa.

Pesquisa Datafolha divulgada na quinta-feira (03) mostrou o candidato do Avante em terceiro, com 8% das intenções de voto.

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