AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Eleições 2026

Helder Salomão vota em Cariacica e diz que está confiante para 2º turno

Publicado em

04 out 2026 às 12:09
Helder Salomão votou na manhã deste domingo (4) em Cariacica
Helder Salomão votou na manhã deste domingo (4) em Cariacica Analu Fagundes

O candidato ao governo do Espírito Santo Helder Salomão (PT) chegou ao local de votação no CMEI Tarcilio Montanari, no bairro Bela Aurora, em Cariacica, às 10h deste domingo (4) e registrou o voto às 11h47. Ele cumprimentou eleitores no local.


Durante entrevista, o candidato demonstrou alegria pela campanha e expressou confiança em relação à disputa para o segundo turno. “A nossa expectativa é que tenhamos um dia de democracia. O dia que o povo vai escolher o futuro do Espírito Santo. Nós estamos confiantes", disse.


Helder também ressaltou a importância dos eleitores indecisos. "Há ainda mais de 50% indecisos, isso mostra que a eleição está aberta", completou. O dado citado por ele se refere ao cenário espontâneo da pesquisa realizada pelo Instituto Quaest, quando os nomes dos adversários não são apresentados aos entrevistados durante a pesquisa eleitoral. 


O candidato finalizou dizendo que manterá a tradição de acompanhar a apuração em casa.

Leia Mais Sobre Eleições 2026 

Capixaba registra fila de quase 2h para brasileiros votarem na Bélgica

Helder Salomão vota em Cariacica e diz que está confiante para 2º turno

Augusto Cury (Avante) vota em Colina, interior de São Paulo

Link copiado com sucesso

Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Eleições 2026

TRE-ES registra 31 urnas com falhas e 6 são trocadas nas primeiras horas de votação

Publicado em 04/10/2026 às 10:26

A votação para as Eleições Gerais 2026 no Espírito Santo começou com registros de problemas em 31 urnas eletrônicas na manhã deste domingo (4). No primeiro boletim do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES), atualizado às 9h30, o órgão indicou que as primeiras horas seguem normalmente no Estado.

Urna eletrônica passar por série de testes antes da votação
Urna eletrônica passar por série de testes antes da votação Camila Leão

Mesmo com a rotina tranquila, 31 urnas eletrônicas registraram falhas logo no início dos trabalhos. A maior parte dos problemas foi resolvida no próprio local de votação, com 25 equipamentos consertados, enquanto as outras seis urnas precisaram ser trocadas.


As ocorrências se concentraram em três municípios: Guarapari liderou com oito casos, seguido por Serra, com seis, e Cariacica, com cinco. Ao todo, 10.790 urnas estão em uso nas seções capixabas.

Leia Mais Sobre Eleições

Jovens de 16 e 18 anos votam pela primeira vez no ES: “Expectativa boa”

Idosos marcam presença nas urnas do ES mesmo sem obrigação de votar

Eleições 2026: Disque Eleições tira dúvidas dos eleitores no ES

Link copiado com sucesso

Larissa Cors

Estagiária / [email protected]
Larissa Cors
Eleições 2026

Ricardo Ferraço vota em Vitória e diz estar otimista e confiante no 1º turno

Publicado em 04/10/2026 às 09:27

O candidato ao governo do Espírito Santo Ricardo Ferraço (MDB) votou na manhã deste domingo (4), na Escola da Ilha, no bairro Praia do Canto, em Vitória. Acompanhado da esposa e de seu aliado Renato Casagrande (PSB)candidato ao Senado, o postulante chegou ao local por volta das 8h30 e registrou seu voto na urna eletrônica.

O candidato ao governo do Espírito Santo, Ricardo Ferraço, declarou confiança em sua campanha e otimismo para o primeiro turno das eleições
 Jaciele Simoura

Após votar, Ferraço conversou rapidamente com a imprensa e destacou o otimismo e confiança em sua campanha. "Foram quase 50 dias de um diálogo intenso com a população capixaba e meu otimismo e confiança vêm do reconhecimento que as pessoas têm pela transformação real que estamos fazendo no Espírito Santo", afirmou.


"Em caso de segundo turno, nós vamos aprofundar o debate entre as diferenças que existem entre os projetos que estão sendo submetidos à população capixaba. Mas é preciso aguardar com tranquilidade o resultado eleitoral", declarou, ao ser perguntado sobre a possibilidade de segundo turno para as eleições de governador.


Depois, o candidato seguiu para casa, onde aguardará a contagem dos votos ao lado de sua família.

Leia Mais Sobre Eleições 

Eleições 2026: acompanhe o dia de votação no ES em tempo real

Justiça Eleitoral manda soltar Daniel da Açaí

Quaest: 2 a cada 10 eleitores ainda podem mudar voto para governo e Senado no ES

Link copiado com sucesso

Larissa Cors

Estagiária / [email protected]
Larissa Cors
R$ 25 mil

Bolão feito na Praia da Costa, em Vila Velha, acerta a quina da Mega-Sena

Publicado em 04/10/2026 às 06:26

Um bolão com 8 cotas feito na Praia da Costa, em Vila Velha, acertou a quina da Mega-Sena e vai receber R$ 25.224,32. O prêmio principal, sorteado excepcionalmente na noite de sábado (3) por causa das eleições, acumulou novamente. O valor pode chegar a R$ 92 milhões no sorteio de terça-feira (6).


Os números sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 48 - 13 - 04 - 09 - 06 - 28 .


Outras 117 apostas também acertaram cinco números e cada uma receberá R$ 25.224,37. Outras 8.062 apostas tiveram quatro acertos e cada uma levará R$ 608,56.


A aposta simples na Mega-Sena custa R$ 6. Para os sorteios às terças e quintas-feiras ela pode ser feita até as 20h nas casas lotéricas, no portal Loterias Online e no aplicativo Loterias Caixa. A exceção é para os bolões digitais, que poderão ser comprados até 20h30 exclusivamente pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo.


No caso dos sorteio aos domingos, as apostas podem ser feitas até as 22h do sábado anterior. Para os bolões digitais, as apostas se encerram às 10h45 do domingo - o sorteio ocorre a partir das 11h.

Link copiado com sucesso

Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Norte do ES

Mulher que estava na garupa de moto morre após colisão com carreta na BR 101

Publicado em 03/10/2026 às 17:46
O acidente ocorreu na tarde deste sábado (3) e deixou uma mulher morta Leitor | A Gazeta

Uma mulher que estava na garupa de uma motocicleta Honda/CG 160 Fan vermelha morreu após o veículo colidir com uma carreta. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 15h22 deste sábado (3), no km 115,7 da BR 101, na zona rural de Sooretama, no Norte do Espírito Santo. 


Ainda não se sabe quais foram as causas do acidente. O piloto foi encaminhado para um hospital da região. A identidade da vítima não foi divulgada. As equipes da PRF isolaram a cena do acidente, e o fluxo de veículos na rodovia seguiu sem interrupção total, por meio de um desvio.


A Polícia Científica (PCIES) informou que o corpo da vítima será encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. A ocorrência ficou a cargo da PRF.

Veja Também 

Imagem de destaque

Caminhão desce ladeira desgovernado e tomba em Cariacica

Link copiado com sucesso

André Borghi

Repórter / [email protected]
André Borghi
Via íngreme

Caminhão desce ladeira desgovernado e tomba em Cariacica

Publicado em 03/10/2026 às 14:06

Em meio à chuva, um caminhão desceu uma ladeira desgovernado e tombou em um do morro no bairro Castelo Branco, em Cariacica. O acidente, cujo barulho acordou moradores, aconteceu por volta das 5 horas deste sábado (3), em uma via íngreme, conhecida como “Rua da Jaqueira”.


O pedreiro Jonatan Teixeira relatou que um vizinho chegou a pensar que fosse o barranco desabando ao escutar os sons. “Tem uns loucos que sobem e descem isso aí o tempo todo, motoqueiros, mas esse caras não conhecem aqui não, tenho certeza que não, para descer de caminhão. É perigoso, e tem muita criança aqui na rua”, explicou.


Duas pessoas estavam no veículo no momento do acidente, sendo um deles um feirante, dono do caminhão. Ninguém ficou ferido e, às 9h15, um reboque foi acionado pelo feirante e removeu o veículo do local, conforme apuração do repórter Alberto Borém, da TV Gazeta.

Veja Também 

Testemunhas relataram à PM que o carro teria perdido o controle da direção, batido contra o muro e, após o impacto, rodado até parar sobre a faixa central da via

Jovem morre e dois ficam feridos após carro bater em muro em Marilândia

Carro destrói fachada de restaurante em Vila Velha e motorista foge

Carro destrói fachada de franguinho em Vila Velha e motorista foge

No sentido da leitura: Lorenzo Pazolini, Ricardo Ferraço e Helder Salomão

O que explica o crescimento de Pazolini no fim do 1º turno na Quaest

Link copiado com sucesso

Caroline Freitas

Repórter / [email protected]
Caroline Freitas
Impacto

Chuva cancela voos e impede chefs famosos de vir a evento em Vitória

Publicado em 03/10/2026 às 13:28

Oito voos foram cancelados no Aeroporto de Vitória, neste sábado (3), por causa da chuva registrada pela manhã. Segundo a Zurich Airport Brasil, concessionária que administra o local, as rotas canceladas tinham como origem e destino os aeroportos de Guarulhos e Congonhas (São Paulo) e Galeão (Rio de Janeiro).


"Orientamos aos passageiros com voos previstos a procurarem as suas respectivas companhias aéreas para mais informações sobre voos e remarcações", completou a Zurich Airport Brasil.


Por conta dos cancelamentos, os chefs Henrique Fogaça e Léo Santos, que participariam do Salt, Fire & Drive Festival, na Enseada do Suá, em Vitória, não poderão comparecer ao evento neste sábado. A informação foi divulgada pelo shopping que sedia a programação. 


A chuva tem gerado impacto também em terra. Moradores e transeuntes registraram ruas alagadas em Itapuã, Cocal, Nova Itaparica, Ibes e Novo México, em Vila Velha, na manhã deste sábado. A previsão é que a tempestade permaneça até o final do dia

Veja Também 

Imagem de destaque

Sob chuva, acidente deixa quatro pessoas feridas na BR 262, em Domingos Martins

Ruas de Itapuã, Cocal e Ibes estão alagadas neste sábado (3)

Chuva deixa ruas alagadas na Grande Vitória; confira a previsão e alertas

Link copiado com sucesso

Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Noroeste ES

Mãe e dois filhos são atropelados por motociclista na faixa de pedestres em Colatina

Publicado em 03/10/2026 às 12:57
Mãe e dois filhos são atropelados por motociclista que fugiu em Colatina
Mãe e dois filhos são atropelados por motociclista. Condutor deixou o local Montagem - A Gazeta

Uma mulher e seus dois filhos pequenos foram atropelados por um motociclista na noite de sexta-feira (2), no bairro Carlos Germano, em Colatina, no Noroeste do Estado. As idades das vítimas não foram divulgadas. 


De acordo com  a Polícia Militar, a vítima contou que atravessava a faixa de pedestres acompanhada dos dois filhos quando os três foram atingidos por uma motocicleta. O motociclista, segundo relatou a vítima à PM, deixou o local sem prestar socorro. A mulher informou apenas que se tratava de uma motocicleta Yamaha YBR, de cor verde.


A mulher foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Silvio Avidos. As duas crianças foram levadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) ao Hospital São José. Até o momento, o motociclista não havia sido localizado.


Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

Link copiado com sucesso

Geizy Gomes

TV Gazeta Sul / [email protected]
Geizy Gomes
Estradas

Homem morre após acidente entre moto e caminhonete em Ecoporanga

Publicado em 03/10/2026 às 12:31

Um homem de 61 anos morreu após um acidente envolvendo uma motocicleta e uma caminhonete na noite da última quinta-feira (1º), na BR-342, nas proximidades de Joassuba, na zona rural de Ecoporanga, no Norte do Espírito Santo.


O motorista da caminhonete, de 42 anos, contou para a Polícia Militar que seguia no sentido Nova Venécia x Ecoporanga quando a motocicleta teria invadido a contramão e ocorrido a colisão. Ele foi submetido ao teste do etilômetro, que apresentou resultado negativo para ingestão de bebida alcoólica (0,00 mg/L). O motociclista chegou a ser  socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192)  para o Hospital Fumatre, em Ecoporanga, mas não resistiu aos ferimentos.


O condutor da caminhonete foi encaminhado à Delegacia Regional de Barra de São Francisco, onde prestou depoimento e foi liberado pois permaneceu no local do acidente e, até aquele momento, não havia indícios de crime que justificassem uma prisão em flagrante. 


O caso será investigado pela Delegacia de Polícia de Ecoporanga. O corpo do homem de 61 anos foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina.

Veja Também 

Testemunhas relataram à PM que o carro teria perdido o controle da direção, batido contra o muro e, após o impacto, rodado até parar sobre a faixa central da via

Jovem morre e dois ficam feridos após carro bater em muro em Marilândia

Carro destrói fachada de restaurante em Vila Velha e motorista foge

Carro destrói fachada de franguinho em Vila Velha e motorista foge

No sentido da leitura: Lorenzo Pazolini, Ricardo Ferraço e Helder Salomão

O que explica o crescimento de Pazolini no fim do 1º turno na Quaest

Link copiado com sucesso

Geizy Gomes

TV Gazeta Sul / [email protected]
Geizy Gomes
Sul do ES

Jovem de 18 anos morre após batida entre moto e caminhão em Alegre

Publicado em 03/10/2026 às 11:49
Internautas registraram um engarrafamento no local do acidente
Internautas registraram um engarrafamento no local do acidente Reprodução - Redes Sociais

Um jovem de 18 anos, identificado como Gabriel Batista de Oliveira, morreu após um acidente envolvendo uma motocicleta e um caminhão na madrugada deste sábado (3), na BR-482, no distrito de Rive, em Alegre, na Região do Caparaó no Espírito Santo.


De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 4h52, na altura do km 71. No local, os militares encontraram uma Honda Biz e um caminhão envolvidos na colisão. Gabriel, que conduzia a moto, foi encontrado já sem vida.


O motorista do caminhão, um homem de 35 anos, contou para a PM que seguia no sentido Alegre x Itaipava quando a motocicleta teria invadido a contramão, e que tentou evitar a colisão, mas não conseguiu. Ele  foi submetido ao teste do etilômetro, que apresentou resultado negativo para ingestão de bebida (0,00 mg/L). Ele foi encaminhado à delegacia para registro da ocorrência. 


Por meio de nota, a Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no plantão da Delegacia Regional de Alegre e que o corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim.

Veja Também 

Testemunhas relataram à PM que o carro teria perdido o controle da direção, batido contra o muro e, após o impacto, rodado até parar sobre a faixa central da via

Jovem morre e dois ficam feridos após carro bater em muro em Marilândia

Carro destrói fachada de restaurante em Vila Velha e motorista foge

Carro destrói fachada de franguinho em Vila Velha e motorista foge

No sentido da leitura: Lorenzo Pazolini, Ricardo Ferraço e Helder Salomão

O que explica o crescimento de Pazolini no fim do 1º turno na Quaest

Link copiado com sucesso

Geizy Gomes

TV Gazeta Sul / [email protected]
Geizy Gomes
Violência

Jovem é assassinado a tiros dentro de distribuidora em Aracruz

Publicado em 03/10/2026 às 11:28

Um jovem de 19 anos foi morto a tiros dentro de uma distribuidora de bebidas no bairro de Fátima, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. O crime aconteceu na madrugada deste sábado (3),  A motivação ainda é desconhecida.


Testemunhas contaram para a Polícia Militar que os criminosos  (não foi informado quantos) chegaram ao local em um veículo. Um deles teria desembarcado e efetuado os disparos contra a vítima. Nem as características dos suspeitos, nem as placas do carro, foram informadas para a PM. 


A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, em Linhares, onde passará por necropsia e, posteriormente, será liberado para os familiares.

Link copiado com sucesso

Geizy Gomes

TV Gazeta Sul / [email protected]
Geizy Gomes

RECOMENDADO PARA VOCÊ

Desfile beneficente reúne moda e solidariedade em prol do Asilo dos Idosos de Vitória

Desfile beneficente reúne moda e solidariedade em prol do Asilo dos Idosos de Vitória

Imagem de destaque

Pastel de palmito caseiro: aprenda esta receita fácil para celebrar o Dia do Pastel

Imagem de destaque

'Eleição decisiva para futuro da América Latina': como imprensa internacional noticia disputa presidencial no Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados