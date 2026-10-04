Helder Salomão vota em Cariacica e diz que está confiante para 2º turno

O candidato ao governo do Espírito Santo Helder Salomão (PT) chegou ao local de votação no CMEI Tarcilio Montanari, no bairro Bela Aurora, em Cariacica, às 10h deste domingo (4) e registrou o voto às 11h47. Ele cumprimentou eleitores no local.





Durante entrevista, o candidato demonstrou alegria pela campanha e expressou confiança em relação à disputa para o segundo turno. “A nossa expectativa é que tenhamos um dia de democracia. O dia que o povo vai escolher o futuro do Espírito Santo. Nós estamos confiantes", disse.





Helder também ressaltou a importância dos eleitores indecisos. "Há ainda mais de 50% indecisos, isso mostra que a eleição está aberta", completou. O dado citado por ele se refere ao cenário espontâneo da pesquisa realizada pelo Instituto Quaest, quando os nomes dos adversários não são apresentados aos entrevistados durante a pesquisa eleitoral.





O candidato finalizou dizendo que manterá a tradição de acompanhar a apuração em casa.