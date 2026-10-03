Pazolini tem 45%; Ricardo, 41%; e Helder, 12% dos votos válidos para o governo do ES, diz Quaest

O cenário de votos totais da pesquisa estimulada, quando os nomes dos entrevistados são apresentados aos entrevistados, mostra a evolução dos candidatos ao governo ao longo dos meses de campanha, segundo os dados das pesquisas Quaest. Nesse levantamento, que inclui brancos, nulos e indecisos, Pazolini tinha 28% em agosto, passou para 31% em setembro e agora tem 34%. Nesse mesmo período, Ricardo começou com 35%, passou para 33% e agora tem 31%.





Os candidatos estão tecnicamente empatados, considerando a margem de erro de dois pontos para mais ou para menos. Esta é a primeira consulta em que o republicano aparece numericamente à frente.





Helder oscilou de 10% para 12% e agora tem 10% novamente. Breno Barcelos passou de 2% na primeira pesquisa para 1% na divulgada neste sábado (3), enquanto Rafael Demuner tinha 1% e não pontuou neste novo levantamento.





Nesta última pesquisa, o percentual de indecisos cresceu. Eleitores que declaram não saber em quem votar chegam a 18%, sete pontos a mais do que na pesquisa anterior. Brancos e nulos somam 6%.



