Pazolini tem 45%; Ricardo, 41%; e Helder, 12% dos votos válidos para o governo do ES, diz Quaest

O cenário de votos totais da pesquisa estimulada, quando os nomes dos entrevistados são apresentados aos entrevistados, mostra a evolução dos candidatos ao governo ao longo dos meses de campanha, segundo os dados das pesquisas Quaest. Nesse levantamento, que inclui brancos, nulos e indecisos, Pazolini tinha 28% em agosto, passou para 31% em setembro e agora tem 34%. Nesse mesmo período, Ricardo começou com 35%, passou para 33% e agora tem 31%.
Os candidatos estão tecnicamente empatados, considerando a margem de erro de dois pontos para mais ou para menos. Esta é a primeira consulta em que o republicano aparece numericamente à frente.
Helder oscilou de 10% para 12% e agora tem 10% novamente. Breno Barcelos passou de 2% na primeira pesquisa para 1% na divulgada neste sábado (3), enquanto Rafael Demuner tinha 1% e não pontuou neste novo levantamento.
Nesta última pesquisa, o percentual de indecisos cresceu. Eleitores que declaram não saber em quem votar chegam a 18%, sete pontos a mais do que na pesquisa anterior. Brancos e nulos somam 6%.
No cenário espontâneo, quando os nomes dos adversários não são apresentados aos entrevistados, Pazolini abre vantagem em relação a Ricardo. O candidato republicano cresceu sete pontos percentuais, passando de 16% para 23% das intenções de voto, no comparativo das pesquisas de setembro e outubro, enquanto o emedebista oscilou positivamente, dentro da margem de erro de dois pontos, saindo de 14% para 16%.
Já Helder Salomão manteve os 5% registrados no último levantamento, enquanto Breno e Rafael não pontuaram em nenhuma das consultas feitas pela Quaest. Os indecisos somam 53%.
Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral
A pesquisa Quaest sobre o cenário eleitoral no Espírito Santo, contratada pela TV Gazeta, foi realizada nos dias 2 e 3 de outubro, com 1.800 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-09011/2026.
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