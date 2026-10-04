'Eleição decisiva para futuro da América Latina': como imprensa internacional noticia disputa presidencial no Brasil

O jornal americano Wall Street Journal destacou o fato de esta ser a última eleição disputada por Lula. Em sua reportagem intitulada "Lula é a última esperança da esquerda brasileira — e o seu maior problema", o jornal americano diz: "O presidente, de 80 anos, impediu a ascensão de sucessores. Se ele perder a tentativa de reeleição, isso poderá deixar seu partido fora do poder por anos."