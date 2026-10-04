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Estadão

Ronaldo Caiado vota em Nova Crixás (GO)

Candidato do PSD defendeu o combate à violência e aos juros elevados e acompanhará a apuração do primeiro turno em Goiânia

Publicado em 04 de Outubro de 2026 às 11:38

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

04 out 2026 às 11:38
Ronaldo Caiado vota em Nova Crixás, ao lado de Kassab
Ronaldo Caiado vota em Nova Crixás, ao lado de Kassab Reprodução/Globo News

O ex-governador de Goiás (GO) e candidato do Partido Social Democrático (PSD) à disputa presidencial, Ronaldo Caiado, registrou seu voto nas Eleições 2026 em uma escola de Nova Crixás (GO). Ele votou ao lado de Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD e seu vice na chapa.

Caiado, depois, acompanhará as votações do governador Daniel Vilela e de Gracinha Caiado, em Goiânia, antes de seguir para o Palácio das Esmeraldas, onde acompanhará a apuração do primeiro turno a partir das 17h. Após a apuração, Caiado concederá coletiva.

O candidato, após votar em Goiás, disse que pretende "livrar" a população da violência e dos juros elevados e defendeu que as riquezas do País sejam convertidas em melhorias concretas para a população.

"Vamos livrá-los da violência, livrá-los da taxa de juros exorbitantes. Fazer com que o país possa sonhar em suas riquezas, transformando-as em melhorias de vidas para as pessoas que aqui estão. E é isso que nós propusemos, é isso que nós fizemos. E agora é aguardar o resultado das urnas ... Jamais desonrei o voto que recebi", afirmou há pouco.

Sem citar ações específicas, o candidato afirmou que sua trajetória política e a experiência acumulada ao longo de quatro décadas de vida pública o credenciam para comandar o País. Ele voltou a classificar Goiás como "o melhor Estado para se viver no Brasil" e disse que encerra sua administração com aprovação de 88% da população goiana.

As intenções de votos para Caiado estavam em 4%, segundo a pesquisa DataFolha divulgada no sábado, 3. As 4.006 entrevistas que resultaram no levantamento foram encomendadas pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo. Foram feitas em 122 municípios na sexta (2) e sábado (3). O registro do trabalho na Justiça Eleitoral tem o código BR-01708/2026.

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