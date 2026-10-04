Romeu Zema vota em Araxá e é flagrado com celular na cabine

O ex-governador de Minas Gerais e candidato à Presidência da República Romeu Zema (Novo) votou neste domingo na Escola Delfim Moreira, no centro de Araxá (MG), sua cidade natal.





O candidato foi até a urna eletrõnica com o celular e foi flagrado utilizando o aparelho como "colinha" durante a votação. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) proíbe o uso de celular na urna eletrônica, mesmo que esteja desligado, com objetivo de preservar o sigilo do voto.