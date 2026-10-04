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Eleições 2026

Romeu Zema vota em Araxá e é flagrado com celular na cabine

Registro flagrou candidato usando "cola" pelo aparelho; a legislação eleitoral proíbe o porte de equipamentos eletrônicos na urna

Publicado em 04 de Outubro de 2026 às 11:05

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

04 out 2026 às 11:05

O ex-governador de Minas Gerais e candidato à Presidência da República Romeu Zema (Novo) votou neste domingo na Escola Delfim Moreira, no centro de Araxá (MG), sua cidade natal.


O candidato foi até a urna eletrõnica com o celular e foi flagrado utilizando o aparelho como "colinha" durante a votação. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) proíbe o uso de celular na urna eletrônica, mesmo que esteja desligado, com objetivo de preservar o sigilo do voto.

Candidato Romeu Zema usa celular para olhar a cola de votos eleitorais em Araxá (MG); prática é proibida GloboNews/Reprodução

Após a votação, a agenda prevê que Zema siga de carro para Belo Horizonte, onde acompanhará a apuração no Bar da Esquina. O candidato também tem uma entrevista coletiva prevista para o fim da apuração.

As intenções de votos para Zema estavam em 1%, segundo a pesquisa Datafolha divulgada no sábado (03). As 4.006 entrevistas que resultaram no levantamento foram encomendadas pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo. Foram feitas em 122 municípios na sexta (2) e sábado (3). O registro do trabalho na Justiça Eleitoral tem o código BR-01708/2026.

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