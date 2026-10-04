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Eleições 2026

Lula vota em São Bernardo do Campo, São Paulo

Presidente e candidato à reeleição votou em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo

Publicado em 04 de Outubro de 2026 às 10:42

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

04 out 2026 às 10:42
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, vota no primeiro turno da eleição 2026 na Escola Estadual João Firmino Correia de Araújo, no bairro Assunção, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, vota no primeiro turno da eleição 2026 na Escola Estadual João Firmino Correia de Araújo, no bairro Assunção, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista Marlene Bergamo/Folhapress

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, acabou de votar em São Bernardo do Campo, São Paulo. Ele chegou às 9h ao local de votação, uma escola estadual em São Bernardo do Campo, em São Paulo.

O presidente está acompanhado da primeira-dama, Janja Lula da Silva, do vice-presidente, Geraldo Alckmin, e do candidato ao governo de SP Fernando Haddad (PT) e seu vice na chapa, Márcio França (PSB). As candidatas ao senado Simone Tebet (PSB) e Marina Silva (Rede) também o acompanham também.

Os ministros Luiz Marinho e Alexandre Padilha também estão presentes.

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