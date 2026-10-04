TRE-ES registra 31 urnas com falhas e 6 são trocadas nas primeiras horas de votação

A votação para as Eleições Gerais 2026 no Espírito Santo começou com registros de problemas em 31 urnas eletrônicas na manhã deste domingo (4). No primeiro boletim do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES), atualizado às 9h30, o órgão indicou que as primeiras horas seguem normalmente no Estado.
Mesmo com a rotina tranquila, 31 urnas eletrônicas registraram falhas logo no início dos trabalhos. A maior parte dos problemas foi resolvida no próprio local de votação, com 25 equipamentos consertados, enquanto as outras seis urnas precisaram ser trocadas.
As ocorrências se concentraram em três municípios: Guarapari liderou com oito casos, seguido por Serra, com seis, e Cariacica, com cinco. Ao todo, 10.790 urnas estão em uso nas seções capixabas.