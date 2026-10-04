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Eleições 2026

Flávio Bolsonaro vota na zona norte do Rio

Senador votou acompanhando da mulher, Fernanda, e de candidatos do PL ao Senado e ao governo do Rio

Publicado em 04 de Outubro de 2026 às 10:32

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

04 out 2026 às 10:32
O senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), vota na Escola Municipal Barão Homem de Mello, em Vila Isabel, na zona norte do Rio de Janeiro
O senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), vota na Escola Municipal Barão Homem de Mello, em Vila Isabel, na zona norte do Rio de Janeiro Eduardo Anizelli/Folhapress

O candidato à presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) acaba de votar, na zona norte do Rio de Janeiro.

Flávio chegou ao local de votação, uma escola municipal em Vila Isabel, na zona Norte do Rio, às 8h07.

Ele estava acompanhado da mulher, Fernanda Bolsonaro, e foi cumprimentado por eleitores. O candidato não falou com a imprensa ao chegar.

Antes dele, chegaram os candidato ao governo do Estado do Rio, Douglas Ruas (PL), e ao Senado Carlos Portinho (PL), e a mãe dele, a candidata a deputada federal Rogéria Bolsonaro (PL), que se disse confiante com a vitória.

A chegada de Flávio foi acompanhada por curiosos e jornalistas da imprensa nacional e internacional.

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