Jovens de 16 e 18 anos votam pela primeira vez no ES: “Expectativa boa”

Os jovens capixabas começaram o domingo (4) indo às urnas para registrar o primeiro voto nas Eleições 2026. Para quem tem 16 e 17 anos, o voto é facultativo, mas adolescentes que tiraram o título eleitoral puderam participar normalmente do pleito.
Em Vitória, os estudantes Davi de Oliveira Maia e Gabriel Tavares Drumond Moraes, ambos de 16 anos, votaram pela primeira vez em uma escola particular na Enseada do Suá. Os dois contaram à reportagem de A Gazeta sobre a expectativa para o momento.
“Eu estava com uma expectativa boa. Já cheguei sabendo em quais candidatos vou votar”, contou Davi.
Gabriel também disse que estava ansioso. “Eu estava meio ansioso por tudo isso, principalmente pelo resultado. Também já cheguei sabendo em quais candidatos vou votar, pesquisei tudo certinho”, contou.
Em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, o assessor de projetos Carlos Magno, de 51 anos, levou o filho para votar logo cedo. O universitário Caio Lemos Lúcio, de 18 anos, também votou pela primeira vez. “Bateu um nervosismo, mas foi tranquilo. Estava meio indeciso quanto aos candidatos, mas é importante fazer nosso dever hoje”, disse.