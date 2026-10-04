Jovens de 16 e 18 anos votam pela primeira vez no ES: “Expectativa boa”

Os jovens capixabas começaram o domingo (4) indo às urnas para registrar o primeiro voto nas Eleições 2026. Para quem tem 16 e 17 anos, o voto é facultativo, mas adolescentes que tiraram o título eleitoral puderam participar normalmente do pleito.





Em Vitória, os estudantes Davi de Oliveira Maia e Gabriel Tavares Drumond Moraes, ambos de 16 anos, votaram pela primeira vez em uma escola particular na Enseada do Suá. Os dois contaram à reportagem de A Gazeta sobre a expectativa para o momento.





“Eu estava com uma expectativa boa. Já cheguei sabendo em quais candidatos vou votar”, contou Davi.