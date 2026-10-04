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Agência Brasil

Eleições 2026: veja como consultar local de votação e seção eleitoral

Informação pode ser acessada no aplicativo e-Título ou no site do TSE

Publicado em 04 de Outubro de 2026 às 08:32

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

04 out 2026 às 08:32
É possível visualizar o local de votação por meio do aplicativo e-Título Joédson Alves/Agência Brasil

Quem ainda não souber qual é o seu local de votação para as eleições 2026, pode consultar pelos canais disponibilizados pela Justiça Eleitoral. O Tribunal recomenda que os eleitores confiram o local com antecedência para evitar dúvidas no dia da eleição.

A informação pode ser acessada pelo aplicativo e-Título ou pelo portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). 

Notícias relacionadas:Eleições 2026: saiba o que pode e o que não pode no dia da votação.Eleitor deve se antecipar na consulta a local de votação, alerta TSE.A consulta permite verificar o endereço da seção eleitoral e a zona de votação. 

Consulta pelo e-Título 

Uma das opções é utilizar o e-Título, aplicativo oficial da Justiça Eleitoral. Depois de acessar o aplicativo, basta selecionar a opção “Onde votar”. 

O aplicativo apresenta as informações do local de votação, incluindo endereço, zona e seção eleitoral. O aplicativo também pode mostrar a rota até o local. 

Consulta pelo site do TSE 

A informação também está disponível no Autoatendimento Eleitoral – Título Net, no site do Tribunal Superior Eleitoral. 

Para fazer a consulta, é preciso acessar a opção “Consultas” e, depois, “Onde votar”. O sistema solicita os dados necessários para apresentar as informações eleitorais. 

Atenção para mudanças

A Justiça Eleitoral de 10 estados e do Distrito Federal anunciou alterações em endereços das seções eleitorais.  

Os 27 tribunais regionais eleitorais costumam manter em seus portais uma lista completa das mudanças. O eleitor deve acessar o seu TRE local e verificar avisos sobre o tema.

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