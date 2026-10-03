O que explica o crescimento de Pazolini no fim do 1º turno na Quaest

O último levantamento da Quaest para a Rede Gazeta, na véspera do 1º turno, oferece um conjunto de boas notícias para o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Rep) e seu comitê de campanha. Na quinta pesquisa da série iniciada em abril sobre as eleições no Espírito Santo, o candidato do Republicanos aparece pela primeira vez numericamente à frente do governador Ricardo Ferraço (MDB). A rigor, ambos continuam tecnicamente empatados, quadro já observado na pesquisa anterior, divulgada em 25 de setembro. Mas as posições se inverteram.





Em 25 de setembro, Ricardo liderava com 33% das intenções estimuladas de voto, contra 31% de Pazolini. Agora, Pazolini lidera com 34%, ante 31% de Ricardo. O candidato do PT, Helder Salomão (PT), estagnou: oscilou dentro da margem de erro, caindo de 12% para 10%.





De um levantamento para o outro, no intervalo de pouco mais de uma semana, Ricardo caiu 2 pontos percentuais (de 33% para 31%), enquanto Pazolini subiu 3 pontos (de 31% para 34%). Nessa combinação, Pazolini ganhou 5 pontos; antes 2 pontos atrás, agora está 3 pontos à frente.





Como a margem de erro da pesquisa deste sábado é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, a vantagem numérica de 3 pontos de Pazolini configura empate técnico.





De todo modo, o filme, frame a frame, é favorável ao ex-prefeito de Vitória. De agosto para cá, ele vem crescendo regularmente a cada nova pesquisa.





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Convertendo as intenções estimuladas em “votos válidos” (sem brancos, nulos e indecisos), Pazolini, com base na Quaest da véspera, chega a 45%. No limite da margem de erro, está tecnicamente empatado com Ricardo, que alcança 41%. Vale lembrar que, para vencer a disputa neste domingo (4), em turno único, o candidato precisa atingir 50% dos votos válidos mais um.





Já na intenção de voto espontânea, o percentual de indecisos ainda é muito alto: na semana passada, eram 61% indecisos; agora, são 53%. Mas Pazolini cresceu bem também na espontânea, subindo fora da margem de erro, de 16% para 23% das menções. Já Ricardo subiu dentro da margem de erro, de 14% para 16%.





Pazolini cresceu entre parte dos eleitores de Ricardo, ou seja, tirou votos do governador, e entre parte dos que pretendiam votar em branco ou nulo (queda de 11% para 6%) – até porque, curiosamente, o percentual de indecisos subiu bem nesta última semana, passando de 11% para 18%.